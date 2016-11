Nintendo e-shop News zum 24.11.2016

Das große Highlight diese Woche wird wohl der Relase von Pokémon Sonne und Pokémon Mond am Mittwoch sein. Aber auch die Angebote am Donnerstag sollte man nicht außer acht lassen. Rhythm Paradise für die Wii kommt auf die Virtual Console der WiiU. Neu ist auch die kostenlose Demoversion von Picross 3D Round 2. Im Angebot sind vorallem Mighty No. 9 und Oddworld interessant.

WiiU

Beat the Beat: Rhythm Paradise (Virtual Console Wii – 19,99€)

Exile’s End (9,99€)

Octocopter: Super Sub Squid Escape (2,99€)

Ohayou! Beginner’s Japanese (4,99€)

3Souls Demo (Kostenlose Demoversion)

Oddworld: New ’n‘ Tasty (9,99€ anstatt 19,99€ bis zum 4.12)

Terraria (14,99€ anstatt 19,99€ bis zum 8.12)

Mighty No. 9 (9,99€ anstatt 19,99€ bis zum 8.12)

Diverse Games von EnjoyUp Games: 99Seconds, Darts Up, Rock ‚N Racing Off Road

SDK Paint (3,75€ anstatt 5,00€ bis zum 8.12)

SDK Spriter (4,99€ anstatt 9,99€ bis zum 8.12)

VRog (4,49€ anstatt 4,99€ bis zum 15.12)

Secret Files: Tunguska (4,99€ anstatt 9,99€ bis zum 8.12)

U Host (Permanente Preissenung auf 4,99€ von 9,99€)

3DS

Pokémon Sonne (44,99€ ab dem 23.11)

Pokémon Mond (44,99€ ab dem 23.11)

Animal Crossing: New Leaf Welcome amiibo (39,99€ ab dem 25.11)

Picross 3D Round 2 Demo (Kostenlose Demoversion)

Adventure Bar Story (Relase in Deutschland, 4,99€)

Terraria (14,99€ anstatt 19,99€ bis zum 8.12)

Diverse Games von Treva Entertainment: Horse Vet 3D, My Life on a Farm 3D, Top Model 3D

Epic Word Search Collection (5,99€ anstatt 7,99€ bis zum 1.12)

Epic Word Search Collection 2 (5,99€ anstatt 7,99€ bis zum 1.12)

Diverse Games von EnjoyUp Games: Fantasy Pirates, Football Up Online, RV-7 My Drone, Toys vs Monsters, Van Helsing Sniper ZX100

Diverse Games von Abylight: Carps & Dragons, Music on: Electric Guitar, Musicverse: Electronic Keyboard

Snow Moto Racing 3D (5,99€ anstatt 7,99€ bis zum 1.12)

Add-Ons & 3DS-Home-Menü-Designs