Super stark, super agil und super lustig! So sind die Luchadores heutzutage drauf! Im Action-Platformer Beat ‚em up „Guacamelee! Super Turbo Championship Edition“ gibt es jede Menge mexikanische Wrestler, gefährliche Skelette und natürlich Hühnchen.

Juan ist Agavenbauer, hat also den typischen Job eines werdenden Helden! Den Rest der Geschichte kann man sich denken: Schönes Mädchen aka El Presidente’s Tochter, böses untotes Skelett namens Calacha, teuflischer Plan! Natürlich gibt es eine Entführung und natürlich schafft es Juan hineingezogen zu werden und dann als echter Luchador herauszukommen! Die Story mag nicht besonders spektakulär sein, schafft es aber durch ihren Humor und die schlagfertigen Charaktere zu überzeugen. Begegnungen mit Leuten (manchmal auch toten Leuten) sind meistens frech und humorvoll. Selbst Calachas Schergen muss man irgendwie mögen, denn sie sind nicht bloß schwarz und weiß, sondern verfolgen ihre eigenen Ziele.

Viva los Pollos!

Guacamelee ist Open World Platformer und Beat ‚em up in einem. Während man durch mexikanische Prärien, Wälder, Vulkanlandschaften und Flüsse springt, trifft man immer und immer wieder auf Calachas Skelettkrieger und darf sie zu Knochenhaufen verarbeiten. Und das beste an der Sache ist: Das komplette Spiel kann im Zweispieler-Modus gespielt werden. Der Mitspieler schlüpft dabei in die Rolle von Juans Gefährtin Tostada. Als Wrestler hat man natürlich seinen eigenen Kampfstil. Neben geschickten Würfen und Kombos können nach und nach neue Fähigkeiten durch das Zerstören von Chozo-Statuen erlernt werden. Ja! Richtig gehört: Die Chozo-Statuen aus Metroid haben sich in Guacamelee eingenistet. Sie werden von einem seltsamen Ziegenmann bewacht, der die neuen Fähigkeiten erklärt und Juan antreibt, die Welt zu retten. Außerdem hat er ein sehr großes Interesse an Juans Mutter. Warum auch immer… Die Anspielung auf Metroid ist nicht das einzige Easteregg in Guacamelee. Ganz im Gegenteil: Man findet immer wieder lustige Werbeplakate zum Beispiel mit den Super Mario Brothers oder dem Ziegensimulator. Auch Sätze wie „Deine Prinzessin ist in einem anderen Schloss“ können die Spieler zum Schmunzeln bringen.

Die Kampffähigkeiten sind aber nicht nur für Kämpfe gedacht. In Kombination mit Wand- und Doppelsprüngen müssen sie immer wieder eingesetzt werden, um Rätsel und Sprungeinlagen lösen zu können. Die Rätsel haben es in sich und müssen oft durch viel Ausprobieren und vor allem das Ausreizen und Verbessern der eigenen Geschicklichkeit gelöst werden. Ein Sprung ins Leere ist aber in keinster Weise tragisch. Man kommt blitzschnell wieder zurück zum Anfang des Rätsels. Schafft man es doch mal zu sterben, kann man sich darauf verlassen, dass man recht nah am Geschehen wieder zu sich kommt. Die Speicherpunkte sind recht frequentiert gesetzt.

Das Wechselspiel zwischen Kämpfen und Geschicklichkeit-Passagen ist gut ausbalanciert. Hinzu kommen noch zwei ganz besondere Fähigkeiten: Mit der Pollo Power kann man sich in ein Hühnchen verwandeln und somit durch enge Lücken schlüpfen und geheime Gänge erkunden. Für zusätzlichen Pfiff sorgen die Dimensionswechsel zwischen Diesseits und Jenseits. Es ändern sich nicht nur Musik und Landschaft, sondern auch Gegner und NPCs. Die Dimensionswechsel sind eine gelungene Abwechslung und sind so konstruiert, dass man nicht panisch alle zwei Schritte wechseln muss, um auch ja nichts zu verpassen. Die Fähigkeiten des Spielers werden also immer wieder auf neue und krative Art ausgetestet.

Abseits der Hauptstory gibt es vieles zu entdecken: Es gilt Artefakte zu finden, um Ausdauer und Leben zu erweitern und mit angesammelten Geld Fähigkeiten auszubauen. Es gibt spezielle Herausforderungen, Kampfarenen und extrem schwere Jump ’n‘ Run Rätsel. Oft muss man auch einfach später nochmal an bestimmte Stellen zurückkehren, die nur mit speziellen Fähigkeiten gemeistert werden können.

Guacamelee! aber mehr davon!

Da Guacamelee bereits 2013 für die PS3 und Vita, sowie den PC erschienen ist, könnte man denken, das Spiel sei sowieso schon ein alter Hut. Falsch gedacht! Denn die Super Turbo Championship Edition bietet mehr Content. Mal davon abgesehen, dass grafische und musikalische Änderungen vorgenommen wurden, gibt es auch mehr Kostüme. Inhaltlich kamen zwei extra Level dazu und die Fähigkeit der Eierbomben, die gleichzeitig auch Zugang zu neuen Level-Abschnitten gewährt. Die ultimative Fähigkeit des Intenso ist auch nur in dieser Edition vorhanden. Wer das Intenso entfesselt wird für kurze Zeit sehr viel stärker und mächtiger und bekommt obendrein noch das Leben aufgefüllt.

Die Super Turbo Championship Edition gibt es als Download auf WiiU, PS4, Xbox One und Xbox 360. Da wir sie auf der WiiU getestet haben, gibt es noch ein paar spezifische Informationen für Gamepad-Spieler. Praktischerweise sind die Karten jederzeit auf dem Gamepad verfügbar, was umherswitchen zwischen Spiel und Karte vermeidet und das Spielen flüssig hält. Zudem unterstützt Guacamelee auch die Menüführung über die Touchscreen-Funktion und hat einen Gamepad-Only Modus. Leider wird ein WiiU Pro-Controller benötigt, wenn ein zweiter Spieler mitspielen möchte. Dies ist wohl auch gar nicht anders machbar, denn um Guacamelee gerecht zu werden, braucht man einfach die ganze Palette an Buttons.

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition

Wertung der Redaktion:

Publisher: Drinkbox Studios

Drinkbox Studios Getestet auf: WiiU

WiiU Preis: 13,99 €

13,99 € Reviewed von: Nina van Aken Am 20. Juli 2014 Schlagfertiger Humor und jede Menge Eastereggs

WiiU: 2-Player nur mit Pro-Controller 2-Player-Modus durch das gesamte Spiel

Herausfordernde Jump ’n Run Parts

Kämpfe für echte Luchadores

Mexikanische Atmosphäre in gleich zwei Dimensionen



Fazit: