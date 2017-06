Es sind schon einige Monate ins Land gezogen, seitdem Hyrule Warriors auf der WiiU veröffentlicht wurde. Nun erscheint Hyrule Warriors Legends für den 3DS und wirft natürlich gleich die Frage auf, ob die Handheld-Version dem großen Bruder überhaupt gewachsen ist. Oder vielleicht übertrumpft Hyrule Warriors Legends sogar die WiiU-Version? Diese und weitere Fragen werden in unserem Review beantwortet werden.

In Hyrule Warriors Legends steht man wie bereits auf der WiiU-Version als Held (oder Bösewicht) aus der The Legend of Zelda-Reihe auf einem Schlachtfeld umzingelt von Monsterhorden. In jeder Schlacht geht es darum, ein bestimmtes Missionsziel zu erreichen. Mal müssen bestimmte Gegner besiegt werden, mal wird ein Mitstreiter gerettet oder eine Festung erobert. Dabei kann man sich mit Hilfe von verschiedenen Waffen und Kombo-Angriffen durch die Gegnermengen schnätzeln. Die aktuellen Missionen ä ndern sich dabei während der Schlacht. Es gilt dabei, die verschiedenen Festungen auf dem Schlachtfeld zu erobern und das Nachrücken von neuen Truppen zu unterbinden. Neben Gegnern, die bekannte Charaktere sind, wie zum Beispiel Ganondorf, Midna oder Darunia, kommen auch große Monster wie der Verbannte aus Skyward Sword, Mahandala und König Dodongo als Bossgegner vor und müssen durch Einsatz spezieller Items besiegt werden. Mit Hilfe von Materialien kann man Medaillen schmieden, die den Charakteren Vorteile im Kampf geben. Auch die Waffen können verwaltet und mit Fähigkeiten ausgestattet werden. Eine ausführliche Beschreibung des Gameplays könnt ihr unserem Review zur WiiU-Version von Hyrule Warriors lesen, denn das Gameplay unterscheidet sich in Hyrule Warriors Legends nur minimal.

Umfangreiches Game zum kleinen Preis

Als Hyrule Warriors auf der WiiU erschien, enthielt es nicht besonders viele Story-Missionen. Mit der Zeit erschienen immer mehr DLCs und damit zusätzliche Charaktere, Schlachten und Abenteuer-Maps. Hyrule Warriors Legends besteht nicht nur aus diesem Hauptspiel und den DLCs, sondern bringt auch noch eine Ladung neuer Story-Missionen und Charaktere mit sich. Der Story-Modus besteht somit aus insgesamt 32 Missionen, die für das erstmalige Durchspielen schon mit 20-25 Stunden daher kommen. Hat man den Legenden-Modus einmal durchgespielt, kann man in einem höheren Schwierigkeitsgrad noch einmal sein Können beweisen. Und fleißig Skulltullas auf dem Schlachtfeld sammeln, denn durch diese erhält man Bildfragmente. Hat man ein Bild komplettiert, so werden zusätzliche Missionen und neue Karten für den Abenteuer-Modus freigeschaltet.

Zu den neuen Inhalten gehören fünf neue spielbare Charaktere. Linkle, das weibliche Pendant zu Link fühlt sich nach Schloss Hyrule berufen. Mit ihren Armbrüsten und dem Kompass ihrer Großmutter zieht sie los. Besonders letzteren braucht das naive Mädchen sehr, denn ihr fehlt definitiv der Orientierungssinn. Neben Linkle taucht auch das Horror Kid aus Majora’s Mask auf. Flink wie es ist, greift es mit seiner Ocarina an. The Wind Waker sponsort gleich drei neue Charaktere, nämlich Toon-Link, Tetra und König Daphnos, der auch als der rote Leuenkönig bekannt ist. Beim Kauf von Hyrule Warriors Legends bekommt man übrigens automatisch noch einen Downloadcode für die neuen Inha lte für die WiiU-Version gratis dazu. Das ist definitiv ein nettes Feature. Zusätzlich zu dem, schon extrem umfangreichen Game, kommen im Laufe des Jahres noch weitere DLCs heraus. Darunter Pakete zu Wind Waker, Spirit Tracks und Phantom Hourglass, Link’s Awakening und A Link Between Worlds. Alle DLCs wird es auch zusammen in einem Season Pass geben.

Neue Features

Ein großer Kritikpunkt der WiiU-Version, war die fehlende Möglichkeit während der Schlacht seinen Kämpfer zu wechseln. Das Gamepad war prädestiniert dafür, dass man problemlos Einheiten verwalten kann. Leider wurde dieses Feature zum Release von Hyrule Warriors nicht verwendet. Dieses Manko wurde nun ausgebessert und sorgt für ein komplexeres und interessanteres Spielgeschehen. Es ist nun möglich, durch einfachen Klick auf die Karte am Touchscreen seinen aktiv kämpfenden Charakter zu wechseln. Man kann zusätzlich dazu die Aktivitäten seiner Charaktere auf der Karte verwalten. Sie können so Aufträge bekommen, zu einem bestimmten Zielort zu gehen, Gegner zu bekämpfen, Festungen zu erobern oder Verbündete zu beschützen. Durch diese Neuerung kann man nun strategisch besser planen und mehrere Missionen auf einmal annehmen. Hyrule Warriors Legends enthält dadurch um einiges mehr Komplexität, was wiederrum den Spielspaß der manchmal eher eintönigen Missionen anhebt.

Zusätzlich gibt es zwei neue Items die im Kampf Abhilfe schaffen. Auf dem Schlachtfeld können nun hin und wieder Eulenstatuen gefunden und aktiviert werden. Nutzt man die Ocarina, so kann man sich zwischen diesen Statuen sehr leicht hin und her bewegen ohne den ganzen Weg zu Fuß laufen zu müssen. Auch der Hammer ist neu und wird zusammen mit dem Wind Waker-Strang im Spiel eingeführt. Er ist zum einen dazu da, um Schalter zu aktivieren als auch Feinde wie Schleime oder den neuen Bossgegner, den Maskenkönig, zu besiegen.

Feen-Gefährten und Multiplayer

Ein weiteres neues Feature sind die Feen-Gefährten. Im Abenteuer-Modus kann man nun Feen finden, die im Kampf mit speziellen Fähigkeiten Unterstützung leisten können. Hat man eine solche Fee, so kann man in manchen Missionen des Abenteuer-Modus Kleidungsstücke und Nahrung für sie finden. Die Kleidungsstücke sorgen dafür, dass bestimmte Status-Elemente verbessert werden. So kann z.B. ein Oberteil den Finsternis-Schaden erhöhen, ein anderes den Licht-Schaden. Durch das Verabreichen von Nahrung bekommen die Feen bestimmte Wesenszüge ausprägen, die wiederrum dafür sorgen, dass die Fee neue Fähigkeiten lernt. In der „Schule“ können diese festgesetzt werden. Für die Fähigkeit „Herzen füllen auch die Spezialangriffsleiste auf“ benötigt man zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Glanz und Coolness. Diese Hilfsfähigkeiten sind extrem praktisch und können mit ein wenig geschickter Planung sehr strategisch eingesetzt werden. Leider ist es eher schwierig an neue Kleidung und Essen heranzukommen, da diese innerhalb von bestimmten Missionen des Abenteuer-Modus freigespielt werden müssen. Selbiges gilt auch an die Vielzahl von Item-Karten, die dafür benötigt werden bestimmte Collectibles für die Schlacht freizuschalten. Da man diese Item-Karten häufig verwenden muss, müssen einige Missionen immer wieder geschlagen werden, was eher mühselig ist.

In Hyrule Warriors Legends gibt es keinen Multiplayer mehr, so wie er auf der WiiU vorhanden war. Dafür gibt es jetzt einige andere Features die man mit Hilfe von Online-Aktionen oder durch Freunde freischalten kann. So kann man per Streetpass Unterstützung im Kampf erhalten und durch das Verbinden des 3DS mit dem Netzwerk kommen Online-Links auf die Abenteuer-Karte. Diese sind dann eure Gegner und sie sind teilweise extrem stark. Wer sie in der Schlacht besiegt, kann mit tollen Items für seine Charaktere rechnen. Auch die Feen-Gefährten anderer Spieler sind nützlich, denn sie können euren Feen Fähigkeiten leihen.

New 3DS oder 3DS? Eine wichtige Frage!

Einige Technische Dinge gibt es aber zu beachten. Weil Hyrule Warriors Legends eine Portierung der WiiU-Version ist, bedeutet dies auch gleichzeitig, dass technisch auf dem 3DS alles nicht ganz so schön läuft. Die Cutszenes sehen selbst auf dem 3DS XL sehr matschig aus, was daran liegt, dass sie herunterskaliert wurden. Man merkt aber einen deutlichen Unterschied vom Design der Szenen her zwischen den ursprünglichen Spielmissionen und den neu dazugekommenen. Das 3D ist leider nicht besonders gut und stört teilweise den Spielfluss, weshalb ich empfehlen würde es definitiv auszuschalten. Die grafischen Ingame-Anpassungen sind aber gut gemacht. Die harten Kanten der Charaktere sieht man im flüssigen Spielgeschehen nicht unbedingt.

Flüssig allerdings nur, wenn man einen New 3DS hat. Im direkten Vergleich zwischen New 3DS und dem normalen 3DS schneidet die Performance des New 3DS eindeutig besser ab. Nicht nur die Ladezeiten sind um einiges kürzer, sondern auch das Spielgeschehen flüssiger. Hat man auf dem New 3DS gespielt, so kommt einem das Gameplay auf dem normalen 3DS sehr langsam und teilweise ruckelig vor. Auch die Kameraführung ist dort deutlich erschwert. Durch die zusätzlichen Schultertasten und das zweite Circle-Pad wird die Bedienung und Kameraführung im Spiel deutlich erleichtert. Wer ein großer Fan von Hyrule Warriors ist, der kann gerne auch mit einem normalen 3DS zum Spiel greifen. Richtig genießen kann man Hyrule Warriors Legends aber tatsächlich eher auf dem New 3DS.

Hyrule Warriors Legends Wertung der Redaktion: 85/100 Publisher: Nintendo

Getestet auf: New3DS XL



auch für: Systeme der 3DS-Familie



Preis: 39,99€ 22/30 Technik Grafik für 3DS-Verhältnisse gut

Ausgezeichnete New 3DS Features

Ausgezeichnete New 3DS Features

Passsende Musik

Automatische Kameraführung hängt manchmal

Läuft auf dem normalen 3DS sehr langsam

Schlechtes 3D

Automatische Kameraführung hängt manchmal

Läuft auf dem normalen 3DS sehr langsam

Schlechtes 3D

30/30 Umfang Umfangreicher Abenteuer-Modus

Lange Spieldauer

Enthält alle DLCs der WiiU-Version

Enthält neue Charaktere und Missionen

Wird künftig mit Zusatzinhalten erweitert

Viele Collectibles

Lange Spieldauer

Enthält alle DLCs der WiiU-Version

Enthält neue Charaktere und Missionen

Wird künftig mit Zusatzinhalten erweitert

Viele Collectibles

25/30 Gameplay Lange Schlachten

Charaktere können nun während der Schlacht gewechselt werden

Kämpfer mit unterschiedlichen Kampfstilen

Feengefährten

Charaktere können nun während der Schlacht gewechselt werden

Kämpfer mit unterschiedlichen Kampfstilen

Feengefährten

Missionen und Schlachten wenig Abwechslungsreich

Kein Multiplayer mehr

Anfängliche Überforderung

Missionen und Schlachten wenig Abwechslungsreich

Kein Multiplayer mehr

8/10 Spezifisch Zelda-Feeling

Extrem Umfangreich

Extrem Umfangreich

Fazit:

Hyrule Warriors Legends

Reviewed by Nina van Aken on 21.03.2016 Hyrule Warriors Legends ist nicht nur eine Portierung der WiiU-Version samt aller DLCs, sondern enthält auch noch die neuen Charaktere Linkle, Horror Kid, Toon-Link, Tetra und König Daphnos, welche zusammen mit neuen Gegnern, Materialien und Missionen eintreffen. Käufer der 3DS-Version erhalten die neuen Charaktere kostenlos für die WiiU-Version. Für den Einstiegspreis von 39,99€ bietet Hyrule Warriors Legends definitiv extrem viel Inhalt. Neu sind auch die Feen-Gefährten, die man mit Kleidung und Nahrung individualisieren kann und im Kampf mit ihren Fähigkeiten zur Hilfe stehen. Endlich wurde die Funktion eingebaut, dass man während des Kampfes zwischen den spielbaren Charakteren wechseln kann, ihnen Aufgaben anvertraut und sie zu bestimmten Stellen auf dem Schlachtfeld schicken kann. Dadurch erlangt das Spiel einiges mehr an Komplexität. Grafisch hat man das Beste aus dem Spiel rausgeholt. Die 3DS-Version kann selbstverständlich nicht mit der leistungsstärkeren WiiU mithalten, was man an Cutscenes sieht, gibt aber definitiv ihr bestes. Dies merkt man auch an der Performance zwischen 3DS und New 3DS. Das komplette Spiel ist auf dem normalen 3DS um einiges langsamer und daher profitiert es besonders durch die höhere Leistung und die zusätzlichen Buttons des New 3DS. Wer noch kein Hyrule Warriors gespielt hat, sollte definitiv zu Hyrule Warriors Legends greifen, da es ein gutes Komplettpaket bietet. Rating: 85 out of 100

