3…2… Gas geben… 1… Go! Unser Review zu Mario Kart 8 legt einen Boxenstop ein, damit ihr für das nächste Rennen perfekt gewappnet seid! Ob zusammen mit Freunden auf der Couch oder im Online-Modus gegen die ganze Welt, das neue Mario Kart versorgt Rennfreunde mit allerhand Möglichkeiten sich die Zeit zu vertreiben.

Wenn bis zu 12 Karts gleichzeitig auf der Strecke fahren, geht es rund! Panzer werden durch die Gegend geballert, Gegner mit gezielten Drifts überholt und ganz hinten freut sich einer, einen blauen Panzer losgeschickt zu haben. Der erste Platz ich heiß begehrt und kann sich in Sekunden ändern. So kennen und lieben wir Mario Kart. Auch der neuste Teil hält was er verspricht.

Aus Alt mach Neu!

Seit SNES-Zeiten hat sich bei Mario Kart einiges geändert, doch das Prinzip bleibt immer gleich: Wähle deinen Charakter und gewinne das Rennen! Mittlerweile dürfen wir uns aber über allerhand Neues freuen, denn mit jedem Mario Kart gibt es neue Strecken, neue Charaktere und neue Fahrzeugteile. Auch Mario Kart 8 hat dahingehend viel zu bieten. Mittlerweile kann man sich zwischen 30 verschiedenen Fahrern entscheiden, von denen 14 freigeschaltet werden können. Neu dabei sind zum Beispiel Iggy, Wendy und Ludwig und andere Konsorten der Kooper Familie. Altbewährte Fahrer wie Yoshi, Toad und Mario sind selbstverständlich immer noch mit von der Partie. Weil sich alle Charaktere in ihrer Fahrweise unterscheiden, gibt es einiges auszuprobieren.

Durch das individuelle Zusammenstellen der Fahrzeugteile kann man sein Kart ganz nach den eigenen Vorlieben anpassen. Es stehen eine Vielzahl von Karosserien, Reifen und Gleitschirmen zur Verfügung. Wie schon bei Mario Kart Wii, gibt es auch hier wieder Bikes, was für weitere Vielfalt sorgt. Durch das Sammeln von Münzen während der Rennen, kann man sich neue Fahrzeugteile leisten.

Auch auf neue Items darf man gespannt sein. Die größte Änderung ist hier die Anzahl der Items, die man halten kann. In älteren Teilen war es bisher so, dass man ein Item aktiv dabei haben konnte, zum Beispiel drei grüne Panzer, die um den Fahrer rotieren, und ein weiterer in der Reserve. Items bunkern ist nicht mehr! Nur noch das aktive Item wird in der Reserve angezeigt. Diese Neuerung trägt zur Spiel-Balance bei und verhindert, dass man sich permanent vor Angriffen von hinten schützt. Auf den vorderen Plätzen kann man nun auch Münzen als Items bekommen. Diese geben bei der Aktivierung nur einen kleinen Boost und füllen den Münzcounter auf. Auch sie versuchen das Rennen fairer zu gestalten. Neben den altbewährten Items wie Panzern, Pilzen, dem Superstern, dem Blitz und vielen mehr, gibt es nun auch vier neue. Die Wunder Acht stellt das Pendant zur Super Sieben dar und gibt dem Spieler gleich acht nützliche Items auf einmal. Mit der Hupe kann man alles in einem kleinen Radius um sich herum außer Gefecht setzen, sogar blaue Panzer! Das erste und einzige Item, mit dem man die lästigen Biester abwehren kann! Auch neu sind die Bu merang- und Piranha-Pflanzen. Erstere ermöglicht es dem Spieler bis zu drei mal einen Bumerang nach vorne oder hinten zu schießen und damit mehrere Gegner auf einmal zu treffen. Die Piranha-Pflanze hingegen schnappt mehrere Male nach vorne und frisst Gegner und Münzen und gibt dabei jedes mal einen kleinen extra Boost. Praktischer Weise wird nun angezeigt, wie lange zeitlich begrenzte Items, wie der Superpilz, aktiv sind. So kann man gut vorausplanen.

Wie gewohnt darf man sich mich neuen und alten Strecken auseinandersetzen. Das neuste Element sind die Anti-Gravitations-Abschnitte, in denen man zwar fest an der Strecke haftet, aber tatsächlich auf dem Kopf steht. Neben den Gleitflug- und Unterwasser-Abschnitten bringt das nochmal neuen Schwung auf die Pisten. Das in Mario Kart 7 eingeführte Konzept mit langen Strecken, die mehrere Abschnitte haben, wird aktuell bei wenigen Pisten verwendet, wie zum Beispiel der Wario-Abfahrt. Stattdessen wird wieder mehr Fokus auf die Drei-Runden-Strecken gelegt. Generell sind die neuen Strecken allesamt sehr gut gelungen. Der Sonnenflughafen erinnert uns an Super Mario Sunshine zu rück und in Toads Hafenstadt kann man durch Abkürzungen die Führung gewinnen. Neben den 16 neuen Strecken gibt es weitere 16 Retro-Strecken. Über die gesamte Mario Kart Historie wurden mehrere Strecken herausgenommen und neu angelegt. Wer sich noch an den langatmigen Regenbogen Boulevard und Toads Autobahn aus Mario Kart 64 erinnern kann, wird nun Freude an diesen haben. Selbst die Pisten aus Mario Kart 7 wurden angepasst und haben nichts von ihrer Qualität eingebüßt. Die Überarbeitung der Strecken ist also äußerst gut gelungen.

Wer sich alles ganz genau anschaut, wird nicht drumherum kommen, die vielen Kleinigkeiten und Details zu entdecken. Eine Peach-Freiheitsstatue, Mario Kart spezifische Werbeplakate, Wassertropfen auf dem Bildschirm, Sonnenspiegelungen, Reifenspuren am Boden und Fahrzeuglicht in dunklen Passagen sind nur einige der verspielten Details. Bei der Grafik hat man sich definitiv Mühe gegeben und auch die Musik kann von sich hören lassen. Der Soundtrack ist von einem Orchester eingespielt worden!

Die Qual der Wahl: Lokal oder Global?

Bevor man sich in spannende Online-Rennen stürzt, gibt es auch Lokal einiges zu entdecken. Wie gewohnt gibt es den Grand Prix, in dem in vier verschiedenen Klassen (50ccm, 100ccm, 150ccm oder 150ccm Spiegel) acht verschiedene Cups mit jeweils vier Rennen zu fahren sind. Je nach Platzierung werden Punkte verteilt. Gewinner ist derjenige, der über alle vier Rennen die meisten Punkte gesammelt hat. Ganz besonders angestrebt wird die Goldtrophäe mit drei Sternen, die es nur gibt, wenn alle Rennen als erster Sieger gewonnen wurden. Wer sich lieber selber aussucht, welche Strecken er fährt, kann im Versus-Modus seine eigenen Regeln erstellen. Auch ein altes Eisen ist die Ballon-Schlacht. Hier hat sich Nintendo etwas Neues ausgedacht. Es gibt nicht mehr wie gewohnt Arenen, in denen man seinen Gegnern mit Hilfe von Items die Ballons wegschnappt, sondern man spielt diesen Modus auf eine von acht normalen Rennstrecken. Leider ist das neue Konzept bei wenigen Spielern recht mühsam, da man lange umherfahren muss, um seine Gegner zu entdecken und man sich auch oft verpasst. All diese Modi können selbstverständlich nicht nur alleine gespielt werden, sondern mit bis zu vier Mitspielern. Die Steuerungsmöglichkeiten sind vielfältig. Ob nun Gamepad, Wii-Mote und Nunchuck oder Pro-Controller, ganz egal. Für ganz Waghalsige gibt es natürlich auch wieder die Gyrosensor-Steuerung.

Wenn man mal genug von Rempeln und Radau hat, kann man seine Fähigkeiten beim Zeitfahren unter Beweis stellen. Die schnellste Rundenzeit zu bekommen ist hier das Ziel. Vorgespeichert sind die Zeiten der Entwickler. Wer alle schlägt, bekommt ein spezielles Kart-Teil. Und wem das zu leicht ist, der kann sich die besten Zeiten der anderen Spieler runterladen. Und wenn man selbst der Beste ist? Dann lädt man seine eigene Zeit für die anderen hoch. Ganz einfach!

Und wenn Freunde und Familie irgendwann keine Lust mehr haben, mit euch zu fahren, dann lohnt sich ein Abstecher in den Online-Modus. Gegen Spieler aus aller Welt kann man im Globalen-Modus antreten. Im Lokalen trifft man dann meistens Leute aus den Nachbarländern. Wer lieber nur mit Freunden spielt, kann auch dies tun. Ausschließlich für Spiele mit Freunden gibt es ein Voice-Chat-Feature. Lustiger wäre es natürlich, wenn man in allen Online-Modi mit seinen Kontrahenten sprechen könnte. Auch beim Online-fahren können bis zu 12 Leute gleichzeitig antreten. Drei Strecken werden vorgeschlagen, wenn keine passt, kann man immer noch die Zufallsstrecke wählen. Um zu sehen wie gut die Mitspieler sind, werden nach jedem Rennen Punkte vergeben. Die Anzahl setzt sich aus den Teilnehmern und der Platzierung zusammen. Wer schlecht fährt, kann auch Punkte verlieren! Also gebt immer euer Bestes! Die Ballon-Schlacht macht im Online-Multiplayer übrigens mehr Spaß, weil man mit 12 echten Spielern zusammen auf der Strecke ist und sich deshalb auch häufiger trifft. Ganz besonders toll finde ich übrigens die Möglichkeit, dass man auch zu zweit Online fahren kann. Der zweite Spieler darf sich dann ein Mii auswählen, welches in der Mario Kart Lobby neben dem eigenen auferscheint. Leider werden die Rennpunkte des zweiten Spielers nicht für das jeweiligen Mii gespeichert. Er fängt also punktemäßig jedes mal von vorne an.

Ein weiteres neues Feature sind die Turniere. Jeder kann sie organisieren und dabei selbst festlegen, nach welchen Regeln gefahren wird. Welche Karts sind zugelassen? Welche Streckenschwierigkeit wird gefahren? Sogar der Zeitraum kann bestimmt werden. Unser Zock Aroun The Clock Turnier findet somit jeden Sonntag um 21:00 Uhr statt. Andere Turniere können auch jeden Tag stattfinden, oder auch nur ein einziges mal. Die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt. Etwas mühselig ist allerdings die Suche nach den Turnieren. Anstatt nach einem Namen suchen zu können, muss man einen zwölf-stelligen Code eingeben. Wem es egal ist, bei welchem Turnier er mitfährt, kann einfach nach offenen Turnieren suchen. Und auch geschlossene Turniere haben ihre Vorteile: Man kann Trainingsrunden nach den Regeln des Turniers fahren. Diese zählen aber nicht zur Turnier-Wertung.

Persönliche Highlights und MKTV

Weil selbst die spannendste Geschichte in Bildern noch spannender wird, hat sich Nintendo etwas einfallen lassen: Das Teilen der persönlichen Highlights mit anderen Spielern weltweit. Das Miiverse ist ja mittlerweile ein alter Hut. Trotzdem lohnt sich ein Blick um Screenshots, Geist-Daten und lustige Stempelkreationen anzuschauen. Nach jedem Rennen kann man sich die Highlights präsentieren lassen. Man kann selbst auswählen, auf welchen Charakter und welche Aktionen der Fokus des Videos liegen soll. Nervig nur, dass gleich nach dem Rennen der Button zum Highlights ansehen vorausgewählt ist. Wer lieber fahren will, muss also immer einen zusätzlichen Arbeitsschritt machen, um zum nächsten Rennen zu kommen. Die letzten Rennen werden dann auch in voller Länge im Mario Kart TV gespeichert. Zusätzlich darf man bis zu 6 Videos in seinen Favoriten speichern. Das MKTV ist ein Modus, in dem noch einmal die persönlichen Highlights in Ruhe angeschaut werden können. Es kann durchaus Spaß machen, sich Treffer oder Drifts nochmal in Zeitlupe anzusehen. Wer ein besonders tolles Highlight-Video gemacht hat, kann es sogar auf Youtube hochladen. 60 Sekunden sind die Zeitbegrenzung und man benötigt ein Google-Konto. Je nachdem wie schnell euer Internet ist und wie ausgelastet die Server sind, kann das Hochladen schon mal eine halbe Stunde dauern. Ich bin vor Kurzem ein spannendes Rennen gegen einen Freund online gefahren und hab gleich mal ein Video mit meinen Highlights hochgeladen.

Mario Kart 8

Wertung der Redaktion:

Publisher: Nintendo

Nintendo Getestet auf: WiiU

WiiU Preis: 59,99€

59,99€ Reviewed von: Nina van Aken Am 1. Juni 2014 Vielzahl von Charakteren und Fahrzeugen

Ballon-Schlacht zu langatmig

Neue und alte Strecken gut umgesetzt



Nicht langweilig werdende Spielmodi

Teilen von Highlighs 2-Player Online Modus

