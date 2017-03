Release von Warhammer 40.000: Dawn of War III

Aufgepasst: Ende April am Besten schon einmal Urlaub nehmen, denn Warhammer 40.000: Dawn of War III stürmt die Computersysteme. SEGA Europe Ltd. präsentiert nicht nur das Releasedatum, sondern auch einen neuen Vorbesteller-Trailer.

Am 27. April geht es wieder in die Schlacht. Dabei erscheint Dawn of War III als Standard Edition, Limited Edition und als Collector’s Edition. Beim letzteren erhaltet ihr neben dem Spiel ein Premium Diskheft, eine Lenticular Art-Card, den offiziellen Soundtrack, eine Replik der Faust Gottes, dem Dämonenhammer des Gabriel Angelos, sowie drei montierte Fraktionsbanner aus Stoff und das „Meister des Krieges“ Skin-Paket.

„Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir Fans nun mitteilnen können, dass nicht mehr lange warten müssen, um endlich wieder auf die Schlachtfelder zurückzukehrten,“ sagt Philippe Boulle, Game Director für Dawn of War III bei Relic Entertainment. „Das ganze Team kann es kaum noch erwarten, um mit Dawn of War zurückzukehren – noch größer und besser als je zuvor!“

Warhammer 40.000: Dawn of War III erscheint am 27. April 2017 für PC.