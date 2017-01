13. Januar 2017: Nintendo Switch Präsentation

Während Nintendo vergangene Woche die neue Konsole Nintendo Switch über eine Video-Vorschau vorgestellt hat, sind noch nicht allzu viele Informationen über die Switch erschienen. Am 13. Januar 2017 soll sich das ändern. An diesem Tag präsentiert Nintendo weitere Einzelheiten wie das Spiele-Line-Up und das Datum des Verkaufsstarts der Switch.

Noch vor kurzem wurde die Nintendo Switch Konsole angekündigt. Die wichtigsten Infos und das Vorschau-Video könnt ihr in unserem Beitrag sehen. Dennoch sind viele Details noch nicht enthüllt worden. Neue Infos werden am 13. Januar 2017 in einer großen Präsentation bekannt gegeben. Nintendo läd dabei Journalisten, Handelspartner und Finanzanalysen zu einem großen Event in Tokyo ein. Aber auch wir dürfen uns auf die Liveübertragung freuen. Dort wird dann unter anderem das genaue Release-Datum der Nintendo Switch bekannt gegeben, sowie das Spiele Line-Up.

Um auch schon vor Release einen genaueren Blick auf die Nintendo Switch werfen zu können, läd Nintendo in den USA und bei uns in Europa nicht nur Medienvertreter zu Anspielsessions, sondern auch die Konsumenten zu Veranstaltungen in der Öffentlichkeit ein. Einzelheiten werden aber noch bekannt gegeben.

Wer interesse an Nintendos Finanzergebnissen aus der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2016/17 hat, kann einen Blick auf die englischsprachige Präsentation werfen.