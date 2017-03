2 Jahre Cities: Skylines – Gratis DLC

Am 10. März feierte Cities: Skylines seinen zweiten Geburtstag. 3,5 Millionen Mal verkaufte sich das Spiel, in dem ihr eure eigenen Stadt aufbauen könnt. Paradox Interactive macht aus diesem Grund uns eine Freude und beschenkt uns mit einem neuen DLC – kostenlos.

Das DLC erscheint demnächst und bringt neue Gebäudearten im chinesischen Baustil ins Spiel. „Perle des Ostens“ bringt zusätzlich einen Panda-Zoo, einen chinesischen Temple, und den Oriental Pearl Tower, welcher normalerweise in Shanghai steht.

„Vom ersten Tag an, als Cities: Skylines erschienen ist, hat es einige Rekorde gebrochen.“, sagt Fredrik Wester, CEO von Paradox Interactive. „Das Spiel war unser größter Erfolg, mit 250 000 Kopien innerhalb der ersten 24 Stunden und die Community ist seither immer größer geworden. Cities: Skylines ist das perfekte Beispiel, was wir erreichen wollen: Ein Spiel, welches man auch nach zwei Jahren noch gerne spielt. Happy Birthday an Cities: Skylines, Gratulation an Colossal Order und einen ganz speziellen Dank an unsere Spieler. Bitte folgt mir auf Chirper.“