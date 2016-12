20. Jahre Pokémon: Meloetta im Dezember

Zum Jahresende hin kommt nun das letzte mysteriöse Pokémon der 20-Jahre-Pokémon-Aktion. Meloetta kann über das Geheimgeschehen gedownloaded werden. Wer in der Vergangenheit Arceus verpasst hat, hat nun noch einmal eine letzte Chance.

Die große Verteilaktion der mysteriösen Pokémon zum 20-jährigen Jubiläum von Pokémon nähert sich dem Ende. Das singende und tanzende Pokémon Meloetta aus den Editionen Schwarz und Weiß schließt die Feierlichkeiten ab. Zwischen dem 1.12 und dem 24.12 kann Meloetta über das Geheimgeschehen empfangen werden. Dafür geht ihr auf „Geheimgeschehen“ -> „Per Internet empfangen“. Sobald ihr Meloetta erhalten habt, könnt ihr es im Pokémon-Center abholen.

Meloetta in seiner Gesangs-Form ist ein Pokémon vom Typen Normal und Psycho. Setzt ihr die Attacke Urgesang geht es in die Tanz-Form über und ändert seine Typen in Normal und Kampf. Dabei steigert es seine Angriffs- und Initiative-Werte enorm, allerdings sinken dabei auch der Spezial-Angriff und die Spezial-Verteidigung. Ursrpünglich kommt Meloetta aus den Editionen Schwarz und Weiß.

Das Pokémon Arceus war früher in diesem Jahr schon einmal über eine Code-Verteilung verfügbar. Wer Arceus verpasst hat, kann noch einmal bis zum 31.12 seine Chance nutzen. Mit dem Seriencode ARCEUS2016 könnt ihr es über „Geheimgeschehen“ -> „Per Seriencode empfangen“ bekommen.

Achtung! Meloetta und Arceus sind nur für die älteren Pokémon-Spiele auf dem 3DS verfügbar (Pokémon X und Pokémon Y, Pokémon Alpha Saphir und Pokémon Omega Rubin). Auf den neuen Editionen Pokémon Sonne und Pokémon Mond funktionieren die Downloads nicht. Dafür könnt ihr derzeit ein Mampfaxo mit passendem Z-Kristall erhalten.