2Dark: erste Informationen und Bilder

Bigben und Frédérick Raynal, veröffentlichen erste Informationen und Bilder zu 2Dark, dem neuen Horror-Adventure-Spiel mit Schleich-Elementen.

Eine Reihe von Kindesentführungen plagt Gloomywood und hängt wie ein tödlicher Fluch über dem einst beschaulichen Ort. Als seine Frau ermordet und auch seine Kinder entführt werden, schwört Detektiv Smith, Gerechtigkeit walten zu lassen und der Sache ein Ende zu setzen. In 2Dark benötigen Spieler sehr viel Geschick, um in Gloomywoods grausame Festungen vorzudringen. Die in den dunklen Ecken lauernden Psychopathen müssen überführt und für ihre Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Nur so können die entführten Kinder gerettet werden. Folgende Eckpfeiler sind im Spiel essentiell: