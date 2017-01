5 Argumente für den Kauf einer Nintendo Switch

Wir waren auf Nintendos Anspiel-Event in Deutschland und konnten uns einen ganzen Abend lang die Switch und einige kommende Games dazu ansehen. Dabei haben wir geplaudert und über die Vor- und Nachteile der Konsole diskutiert.

Wir präsentieren euch hier nun unsere 5 Argumente, die FÜR den Kauf einer Nintendo Switch sprechen. Die Reihung der Argumente ist dabei zufällig.

Lest hier 5 Argumente GEGEN den Kauf der neuen Nintendo Konsole

Pro Argument #1 – Mobiles Gaming

Eines der Argumente für den Kauf einer Nintendo Switch ist die Tatsache, dass man das Ding mitnehmen kann. Der Wechsel zwischen Docking-Station und Handheld geht problemlos und innerhalb weniger Sekunden. So kann man ein zuhause begonnenes Spiel in der U-Bahn, der Arbeit oder Uni problemlos weiterspielen. Speicherstände bleiben erhalten. Ob es allerdings auch einen mobilen Internetzugang gegen wird, ist noch unklar.

Pro Argument #2 – Zelda und andere Spiele

Zelda: Breath of the Wild wird aller Voraussicht nach das beste Spiel für die Switch in diesem Jahr sein. In den 20 Minuten, in denen ich es bereits anspielen durfte, hat es einen sehr soliden Eindruck hinterlassen. Es sieht schön aus, hat eine intuitive Steuerung und bietet eine Welt voller Geheimnisse. Auch „Arms“ und „1-2-Switch“ haben mir gut gefallen, wobei letzteres mit einem Preis von 50€ doch sehr teuer ist.

Pro Argument #3 – Die joyfull Joycon

Nach dem kläglichen Ende von Xbox Kinect gibt es praktisch keine vernünftige Bewegungssteuerung mehr in der Branche. 1-2-Switch zeigt eindrucksvoll, wie Nintendo die Joycon in Zukunft nutzen könnte. Möglichkeiten gibt es zuhauf und die Genauigkeit der Bewegungserkennung ist verblüffend.

Pro Argument #4 – All in one Nintendo

Mit der Einführung der Switch wird ein weiterer Handheld von Nintendo überflüssig. Die gesamte Welt von Nintendo findet sich in einer einzigen Konsole wieder. Daraus könnte man in einer post-3DS-Zukunft großes Potential schöpfen. Zuerst muss sich aber zeigen, wie und ob man mehrere Switch Konsolen unterwegs miteinander und dem Internet verbinden kann und wie das Matchmaking und der Chat funktioniert.

Pro Argument #5 – kein Region-Lock

Ein seit langem gewünschtes Feature vieler Nintendo Fans. Im Ausland gekaufte Konsolen und Spiele, sowie im e-Shop gekaufte Inhalte können problemlos auch im Inland verwendet werden und unterliegen keinerlei Einschränkungen mehr.