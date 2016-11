7th Dragon III Code: VFD – Demoversion und DLCs für Europa

Am 2. Dezemer erscheint der neuste Teil der 7th Dragon Reihe in Europa. 7th Dragon III Code: VFD kann bereits in der kostenlosen Demoversion ausprobiert werden. Außerdem werden die zusätzlichen DLCs auch in Europa erscheinen.

Die Demo zu 7th Dragon III Code: VFD kann seit Donnerstag dem 17.11 kostenlos im Nintendo e-shop auf dem 3DS heruntergeladen werden. Spieler der Demoversion können bis zur Level-Grenze von Level 10 spielen und den Spielstand und die Erfolge in das endgültige Spiel übertragen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die in der Demo erlangten Fähigkeitspunkte im Spiel noch einmal neu zu verteilen. Die Bonus-Ausrüstung aus der Demo können ebenso übertragen werden. Dabei handelt es sich um den EX Upper (Erfahrung wird um 1,2 erhöht), den Skill Upper (Fähigkeitspunkte werden um 1,2 erhöht), den Nagamimi-Charm (Angriffs-, Bewegungs- und Fluchtrate wir erhöht) und 10.000 Az ( spielwährung).

Die DLCs im Überblick: