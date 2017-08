A Knight’s Quest – Das bunte Action-RPG mit Charme

Der persönliche Favorit von der Gamescom 2017: A Knight’s Quest! Mit viel Humor, Action und allem was das RPG-Herz begehrt überzeugt dieser Überraschungstitel auf ganzer Linie. Erfahrt mehr von unserem Besuch bei den Entwicklern.

Man nehme The Legend of Zelda, würzt das ganze mit derbem Humor, viel Charme und verpackt es in eine bunte, actionreiche Hülle mit Rätseln und Schätzen: A Knight’s Quest weiß zu überzeugen und war der persönliche Favorit auf der Gamescom 2017.

Protagonist Rusty, so lautstark wie auch mutig, hat sich selbst übertroffen. Tollpatschig wie unser Held ist, hat er ausversehen ein großes Übel befreit und es liegt an ihm, das Königreich vor diesem Schrecken zu bewahren. Dazu stehen ihm eine Reihe von verschiedenen Waffen, Spezialfähgikeiten und Gegenständen zur Verfügung, mit denen er nicht nur Gegner gehörig zusetzen kann, sondern auch Physikrätsel in der Spielwelt lösen kann.

Die Spielwelt brummt nur so von Leben und ist frei erforschbar. Vier Spielwelten mit verschiedenen Arealen und Biomen warten auf euch. Schätze, Nebenaufgaben und Geheimnisse wollen entdeckt werden. Indem er in die mysteriöse Geisterwelt eintaucht, kann Rusty an zuvor nicht erreichbare Orte gelangen und Gegenstände finden, beispielsweise goldene Schlüssel, welche er für eine Nebenquest eintauschen kann. Dabei kann unser Held akrobatisch sein und beispielsweise stylisch an einem Treppengelände herunterrutschen oder an der Wand entlang laufen.

Eure Gegner hinterlassen nach dem Kampf Erfahrungspunkte, welche ihr zum aufleveln eurer Ausrüstung verwendet. Diese kann nämlich mit Runen ausgestattet werden, welche euch zusätzliche Fähigkeiten verleiht. Habt ihr genug Erfahrung gesammelt, wird die Rune dauerhaft der Ausrüstung einverleibt und ihr könnt die nächste Rune aufleveln. Für den Kampf selber stehen euch Combos, Spezialattacken und eine Reihe von craftbaren Gegenständen, wie die Eisbombe, zur Verfügung. Für den Humor sorgen die Dialoge, welche voll mit Anspielungen sind und den Figuren richtig Charakter verleiht. Eine angenehme Abwechslung zu den üblichen Gesprächen des Genres.

Eure erworbenen Fähigkeiten und Gegenstände werden im gesamten Spielverlauf nützlich sein. Ähnlich wie in Metroid oder Castlevania könnt ihr mit ihnen zu bestimmten Orten in der Spielwelt zurückkehren, um neue Schätze zu entdecken. Für einen simplen Spieldruchgang ohne großartige Schatzsuche schätzen die Sentwickler eine Spieldauer von 20 Stunden ein.

Entwickelt von einem nur zweiköpfigen Team sieht der Titel prächtig bunt aus und beeindruckt mit flüssigen Animationen. Dabei kriegt man jedoch nicht den Eindruck, dass er ein halbherziger Klon sei.

A Knight’s Quest soll Mitte 2018 für die PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC erscheinen.