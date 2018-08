Achtung! Cthulhu Tactics – Strategiespiel erscheint im 4. Quartal 2018

Ripstone Games haben bekanntgegeben, dass sie sich mit dem Entwickler Auroch Digital zusammengetan haben, um das rundenbasierte Strategiespiel Achtung! Cthulhu Tactics im 4. Quartal 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC zu veröffentlichen. Die Version für die Nintendo Switch folgt etwas später im Jahr.

Achtung! Cthulhu Tactics basiert auf dem Tabletop Rollenspiel von Modiphius Entertainment und spielt in einem alternativen 2. Weltkrieg, in dem die Nazis einen erheblichen Vorteil erreicht haben, indem sie Monster aus der Welt von Lovecraft herbeigerufen haben, um die Allierten zu zerstören. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über die Charlie Company, eine Elitetruppe der Allierten, die ausgesandt wurde die Nazis aufzuhalten und den Verlauf des Krieges wieder zum Guten zu wenden.

Das Spiel kombiniert eine Mischung aus rundenbasierter Strategie und RPG-Mechaniken und schickt die Spieler auf eine weltumspannende Kampagne gegen die Truppen des Bösen. Jeder Held hat eine eigene Hintergrundgeschichte sowie Waffenspezialisierungen. Captain Eric „Badger“ Harris ist ein britischer Spion, der sich auf experimentelle Waffen und Guerilla Kriegsführung spezialisiert hat; Ariane Dubois ist ein Mitglied der französischen Résistance, die mit einer demonischen Geisterkreatur verbunden ist, die sie auf dem Schlachtfeld befehligt; Corporal Akhee „The Eye“ Singh trägt ein Amulett mit einem eigenen Bewusstsein, das ihn in eine Messer schwingende Wolke verwandeln kann; und Sergeant Brandon Carter ist ein schroffer amerikanischer Soldat mit einem Medaillon, das seine Thompson Maschinenpistole in Besitz nimmt und besonders mächtige Patronen verschießt.

Neben diesen vier Haupthelden wird die Charlie Company von einer Spezialeinheit der Badger und dem Indianerstamm der Keijn – oder „Pfadfinder Dämonenjäger“ wie sie auch genannt werden – unterstützt. In der Welt von Achtung! Cthulhu Tactics sind die Soldaten der Allierten am stärksten, wenn sie im Hellen kämpfen. Wenn die Helden sich in die Dunkelheit begeben, werden die Mächte des Bösen stärker.

Achtung! Cthulhu Tactics erscheint im 4. Quartal 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Für die Nintendo Switch soll das Strategiespiel noch später im Jahr folgen.