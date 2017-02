Action-Puzzle-Spiel Snipperclips erscheint am 03. März

Das Action-Puzzle-Spiel ‚Snipperclips – Zusammen schneidet man am besten ab!‘ erscheint gleichzeitig mit Nintendo Switch am 3. März. Konzipiert ist das Spiel für ein bis vier Spieler.



Im teilnehmenden Handel können Fans gleichzeitig ein spezielles Bundle bestehend aus zwei zusätzlichen Joy-Con-Controllern und einem Download-Code für das Spiel erwerben.

Die Nintendo Switch ermöglicht Multiplayer-Spiele von Anfang an, da zum Lieferumfang der Konsole immer gleich zwei Joy-Cons dazugehören. Die Controller unterstützen die Spielesteuerung unter anderem mit Bewegungs- und Beschleunigungssensoren oder einem HD-Vibrations-Feature. Sie lassen sich einzeln und getrennt voneinander nutzen, können aber auch direkt an der Nintendo Switch befestigt oder mit Hilfe der Joy-Con-Halterung zu einem einzigen Controller kombiniert werden.

Wer Snipperclips in großer Runde spielen möchte, legt sich am besten gleich ein zweites Paar Joy-Con zu. Die Controller sind separat in zwei verschiedenen Doppelpacks erhältlich: Das eine enthält zwei graue, das andere einen neon-roten und einen neon-blauen Joy-Con. Im teilnehmenden Handel werden die Controller aktuell im Bundle zusätzlich mit einem Download-Code für Snipperclips: Zusammen schneidet man am besten ab! angeboten.