Adventure Time: Piraten der Enchiridion erscheint im Frühjahr 2018

Adventure Time Freunde aufgepasst: Finn, Jake und Co. kommen im Frühjahr auf PS4, Switch, XboxOne und den PC.

Ihr schlüpft in die Rolle von Finn, Jake, Marceline und BMO, um die geliebten Königreiche zu erkunden und dabei viele bekannte Gesichter aus der Zeichentrickserie zu treffen. Das Spiel beginnt im überfluteten Land von Ooo, in welchem die Königreiche durch die immer weiter steigenden Wassermassen voneinander abgeschnitten werden. In ihrem neu gebauten Boot stechen Finn und Jake in See, um der Ursache auf den Grund zu gehen. Während ihres Abenteuers rekrutieren die beiden weitere Freunde zur Verstärkung ihrer Crew, begeben sich in Kämpfe, befragen Charaktere um Hinweise zu erhalten und durchkreuzen dabei die gefährlichen Gewässer von Ooo.

Dabei soll euch das Spiel unter anderem folgendes bieten:

• Open-World-Erkundung

• 3-D-Grafiken, ganz im Stil der Fernsehshow

• Die beliebtesten Charaktere der Fans: Finn, Jake, BMO und Marceline

• Ein waschechtes Adventure Time Abenteuer

• Taktische Kämpfe

• Entwicklung der Helden

• Piraten – „Shiver me timbers!“