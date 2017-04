Agents of Mayhem: ab August erhältlich

Ab dem 18. August 2017 treten die Agents of Mayhem den Kampf gegen Dr. Babylon an und verursachen Chaos in den Straßen Seouls.

In einer Welt, die von den Schrecken der Devil’s Night gezeichnet ist, warten die Menschen in den Ruinen, die LEGION hinterlassen, hat auf Rettung. Was sie brauchen, sind Helden! Und hier kommen die Spieler ins Spiel.

Die Spieler übernehmen die Kontrolle über ein Helden-Trio, innerhalb dessen sie jederzeit den Charakter frei wechseln können. Jeder Charakter verfügt über sein eigenes Skill-Set, Waffen und einen mehr oder weniger feinen Sinn für Humor. Die Zusammenstellung der aktiven Gruppe aus dem Pool von insgesamt zwölf Agents ist unbeschränkt möglich. Die „Helden“ reichen dabei vom Hollywood-Schönling, der sich Marketing-tauglich in Szene setzt, über Daisy, eine Mini-Gun tragende, Bier trinkende Rockerbraut mit ausgeprägtem Nicht-Taktgefühl, bis zu Rama einer Immunologin, deren futuristischer Bogen Pfeile aus reiner Energie verschießt.

Agents of Mayhem ist ein Open World Einzelspieler Third-Person-Action-Spiel, das am 18. August für PlayStation®4, Xbox One und PC erscheint.