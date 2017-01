Alone With You – Releasedatum für den PC

Das narrative Sci-Fi Abenteuer Alone With You erscheint für den PC! Bereits im Februar veröffentlichen Benjamin Rivers Inc. ihre emotionale Reise auf Steam. Alle Details, Bilder und den Trailer findet ihr hier.

Bereits letztes Jahre konnte Alone With You auf der PS4 positive Kritiken einsammeln; ab dem 9. Februar sollen nun auch PC Besitzer in den Genuss des Titels kommen. Doch was erwartet euch als einziger Überlebender einer zum Untergang geweihten Weltallkolonie?

Von zwei Dutzend Kolonisten seid nur noch ihr übrig. Gemeinsam mit der besorgten K.I. der Kolonie, macht ihr euch ans Werkt die Geheimnisse und Rätsel eurer Umstände und dem Ableben der anderen Kolonisten zu lösen. Doch beeilt euch lieber, denn sehr viel Zeit bleibt euch nicht, bis der Planet implodiert.

Während ihr also Rätsel löst, Hinweise entdeckt und die Umgebung erforscht, interagiert ihr mit der K.I. und den Simulationen der verstorbenen Kolonisten. Jeden Tag entdeckt ihr mehr und unterhaltet euch mit einer der Simulationen. Je nachdem wie erfolgreich eure tägliche Mission war und welche Antwortoptionen ihr bei den Gesprächen wählt, ergeben sich neue Möglichkeiten im späteren Spielverlauf.

“Since launching on PlayStation we’ve enjoyed watching players connect emotionally with Alone With You’s characters, story and existential themes through their various playthroughs. We can’t wait to bring this experience to a wider audience with the PC launch and see how players contemplate the difficult decisions they face within the game. Will they feel affection, admiration or even guilt for someone who is just data?”, so Benjamin Rivers, Gründer von Benjamin Rivers Inc.

Wer sich einen besseren Einblick über den Titel machen möchte kann sich hier den offiziellen Trailer anschauen:

Alone With You erscheint am 9. Februar für den PC.