Ancestors Legacy – Ab sofort auf Steam erhältlich

1C Company, ein internationaler Publisher von PC- und Konsolenspielen hat verkündet, dass das RTS Ancestors Legacy auf Steam für den PC veröffentlicht wurde. Das Spiel ist ab sofort als Standard- und als Sammleredition mit einem Launch-Rabatt von 10% für den PC erhältlich.

In dem truppenbasierten Echtzeit-Strategiespiel, das von mittelalterlicher europäischer Geschichte inspiriert ist, können die Spieler sich Wikingern, Angelsachsen und anderen Völkern in einer umfangreichen Reihe von taktischen Kampagnen anschließen oder in Multiplayer-Schlachten spielen. Ancestors Legacy wird außerdem ab Anfang 2019 für die Xbox One und Xbox One X verfügbar sein.

Die Spieler übernehmen in Ancestors Legacy die Kontrolle über Armeen, mit denen sie in einer Reihe von taktischen Kampagnen, die von realen historischen Ereignissen inspiriert sind, das mittelalterliche Europa unterwerfen.

Sie können als eines von vier verfügbaren Völkern – Wikinger, Angelsachsen, Deutsche oder Slaven – feindliche Lager und Städte erobern, überfallen und plündern. Aber um wirklich gewinnen zu können müssen die Spieler strategisch spielen und ihre provisorischen Basen und Siedlungen effizient verwalten.

Das Spiel kombiniert Ressourcenmanagement und Basenbau mit truppenbasierten Gefechten auf weiträumigen Schlachtfeldern in der Unreal Engine 4. Ancestors Legacy wird von Destructive Creations entwickelt und von 1C Company veröffentlicht. Das Spiel ist für knapp 40 Euro in der Standardausgabe erhältlich, in der ersten Woche nach Verkaufsstart mit einem 10%-igen Rabatt für knapp 36 Euro.