Angespielt: Kingdom Come Deliverance auf der Gamescom 2017

Wir durften uns in einer Mission mit dem zum besten PC-Spiel auf der Gamescom 2017 gewählten Kingdom Come Deliverance austoben! Erfahrt mehr von unserem Abenteuer und genießt den neuen Trailer.

Eine offene Spielwelt mit Fokus auf Story und euren Entscheidungen sowie einem umfassenden RPG-System: Darauf dürft ihr euch in Kingdom Come: Deliverance freuen. Wir sind Henry, ein aufstrebender Geselle im mittelalterlichen Böhmen und auf der Suche nach den Mördern unserer Eltern.

In unserem Hands-On hat sich Henry nach seiner letzten Leistung sein eigenes Pferd verdient. Ein großzügiges Geschenk, ist er doch nur der Sohn eines Waffenschmiedes. Um unsere Dankbarkeit zu zeigen, schließen wir uns sogleich einem Trupp zur Untersuchung eines örtlichen Raubzuges an.

Was uns dabei sofort aufgefallen ist: Die Synchronisation und Gesichtsanimation sind richtig ordentlich gemacht. Sie kommen zwar nicht an ein Beyond Two Souls oder The Last of Us Remastered heran, doch sind die Emotionen spür- und sichtbar. Einen allgemeinen Feinschliff können jedoch diverse Grafiken dennoch vertragen, doch da es zum Release noch dauert, sind wir optimistisch. Immerhin fühlen sich die Interaktionen und Bewegungen schon angenehm flüssig an.

Mit dem Pferd reiten wir also mit dem Trupp los zum Ort, wo Räuber eine Massaker angerichtet haben. Bis wir da waren konnten wir die prächtige und üppige Landschaft sowie die passende Musik genießen, was viel hoffen lässt hinsichtlich dem Rest des Spiels. Angekommen stellen wir fest, dass die Pferde brutal zugerichtet wurden und die Bewohner sie von ihrem Leid erlösen mussten. Diebesgut haben die Schurken nicht mitgenommen, die reine Mordlust hat sie scheinbar angetrieben.

Der Truppenführer hält zwar nichts von uns, doch erlaub er, dass wir unsere eigenen Nachforschungen anstellen. Hier konnten wir richtige Detektivarbeit leisten und uns mit verschiedenen Figuren unterhalten. Je nachdem, welche Dialoge wir ausgewählt haben, gab es neue Informationen, die Figuren waren uns un/freundlicher gesonnen und wir konnten unsere Quest fortführen. Nach weiteren Nachforschungen finden wir zwei der Räuber und bringen sie im Kampf zur Strecke. Dabei stellt sich heraus, dass der örtliche Stalljunge mehr weiß, als er zunächst zugegeben hat. Doch der Verdächtige ist geflohen und wir seiner Spur hinterher.

Leider war unsere Spielzeit dann schon zuende und wir mussten weiterziehen. Wie man uns sagte, hätten wir die Quest auf viele verschiedenen Varianten lösen können und auch mit den verschiedenen Figuren unterschiedlich interagieren können. Nachdem Ereignisse mehr und mehr aufgedeckt werden, soll den Spielern Optionen geboten werden, um ihre gewünschte Rolle ins Spiel einbringen zu können. Das Spielen hat sehr viel Spaß gemacht, der mittelalterliche Flair ist herrlich getroffen und das Kampfsystem macht Lust auf mehr. Besonders Storyfokussierte Spieler werden mit dem Titel ihren Spaß haben, da er hohen Wert auf eine gute Narrative legt. Weitere Features des Spiels ind:

Eine riesige, offene Spielwelt mit Burgen, Landschaften und Dörfer

Eine nonlineare Geschichte mit weitreichenden und komplexen Konsequenzen

mit weitreichenden und komplexen Konsequenzen Ein umfassendes Kampfsystem für brutale Krieger, geschickte Schützen oder schleichende Meuchler. Verschiedene Kampfspielweisen und Combos erwarten euch

für brutale Krieger, geschickte Schützen oder schleichende Meuchler. Verschiedene Kampfspielweisen und Combos erwarten euch Ein weitreichendes RPG-System , welches eure Ausrüstung, Fähigkeiten und Perks individualisieren lässt

, welches eure Ausrüstung, Fähigkeiten und Perks individualisieren lässt Eine lebendige Welt : Eure Handlungen bestimmen das Verhalten der Bevölkerung in der Umgebung. Jeder Kampf, Diebstahl, Verführung und Bestechungen bringen Folgen mit sich.

: Eure Handlungen bestimmen das Verhalten der Bevölkerung in der Umgebung. Jeder Kampf, Diebstahl, Verführung und Bestechungen bringen Folgen mit sich. Historische Genauigkeit: Trefft auf historische Persönlichkeiten und erlebt die authentische, mittelalterliche Welt Böhmens

Den neuesten Story-Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Kingdom Come Deliverance erscheint am 13.02.2018 für die PS4, Xbox One und den PC.