Angespielt: Von Mario Odyssey bis Samus Returns

Es vergeht keine Gamescom ohne einen ausgiebigen Besuch bei Nintendo. Wir haben uns ein paar der demnächst erscheinenden Titel angeschaut und diese auch angespielt. Neben Super Mario Odyssey und Mario & Luigi Superstar Saga (und Browser’s Minions) haben wir auch kurz in Skyrim und Fire Emblem Warriors reingeschaut. Außerdem haben wir Metroid Samus Returns genauer unter die Lupe genommen und ein wenig über die Amiibo-DLCs zum Spiel geredet.

Super Mario Odyssey

Zu Beginn unseres Termins mit Nintendo durften wir uns die beiden, von der E3 bereits bekannten, Level New Donk City und die mexikanisch angehauchte, vereiste Wüste ansehen. Beide Level dürftet ihr schon zu genüge gesehen haben, weshalb wir euch ein wenig mehr über die Steuerung und den Levelaufbau verraten möchten. Es sind schon viele Jahre ins Land gegangen, seidem Super Mario Sunshine für den GameCube erschien. Dieser Ableger der 3D-Marios zeichnete sich besoners durch die einheitliche Thematik und die präzise Steuerung aus. Letzteres dürft ihr euch bei Super Mario Odyssey wieder erwarten. Die Steuerung läuft so butterweich, dass man sich erst einmal wieder daran gewöhnen muss präzise zu agieren. Mit Hilfe von Cappy ist es nicht nur möglich verschiedene Personen und Gegenstände zu übernehmen, man kann auch in Stromleitungen und Kugelwillis schlüpfen und dadruch zu neuen Bereichen kommen.

Anstatt Sterne sammelt ihr in Odyssey blaue Monde, die als Antrieb für Marios Raumschiff, die Odyssey, dienen. Die Monde sind überall im Level versteckt und ihr erhaltet sie entweder durch das meistern von Geschicklichkeitspassagen, durch erfüllen von vorgegebenen Aufgaben, Minispiele oder indem ihr auf der Welt versteckte Monde findet. Die Spielwelten von Odyssey sind nicht in klar abgegrenzte Level unterteilt, die enden sobald ihr einen Mond gefunden habt, sondern können gemütlich ohne Unterbrechungen erforscht werden. Das motiviert natürlich zu langen Spielsessions und dürfte auch für Speedrunner ganz interessant sein.

Leider war es uns nicht möglich zu erfahren, wie groß die Spielwelt sein wird und mit wieviel Stunden Spielzeit wir rechnen dürfen. Uns wurde aber versprochen, dass wir uns auf allerhand unterschiedliche Level freuen dürfen, da Mario ja mit seiner Odyssey eine regelrechte Weltreise macht. Im Zuge der Gamescom wurde zudem erstes Gameplay-Material vom Schlemmerland auf der Nintendo-Bühne gezeigt. Wer möchte kann im nachfolgenden Video einen Blick darauf werfen. Auf der Gamescom konnte Super Mario Odyssey übrigens ganze fünf von 23 Gewinnerplazierungen des Gamescom-Awards abräumen. Odyssey wurde nicht nur als bestes Spiel der Gamescom und als „Most Wanted Titel“ der Besucher ausgezeichnet, sondern auch als bestes Action-, Familien- und Switch-Game. Gratulation Super Mario Odyssey. Wenn am 29. Oktober Odyssey auf die Switch kommt, könnt ihr euch selbst davon überzeugen.

Metriod: Samus Returns

Ebenso wie Super Mario Odyssey konnten wir auch einmal Hand an Metroid: Samus Returns legen. Das Remake des, ursprünglich für den GameBoy erschienenen, zweiten Teils der Metroid-Serie kehrt zu den 2D-Wurzeln zurück. Es handelt sich dabei aber nicht um eine einfache politur des Originalspiels, sondern um ein sehr aufwendig produziertes Game. Samus Returns testet mit seiner Grafik nicht nur die technischen Grenzen des 3DS aus, sondern setzt auch noch einmal voll auf den 3D-Effekt. Der sieht auch wieder sehr gelungen aus, auch wenn ich empfehle ihn fürs Spielen nicht voll aufzudrehen, sondern eher gering zu halten, da sich schnelle Gegner und Bewegungen am Bildschirm bei vollem 3D eher zu Irritiationen führen. Neben den altbekannten Spielelementen wie den Missiles und dem Morph Ball gibt es jetzt noch zusätzlich die Möglichkeit Angriffe von Gegnern zu Blocken und sich somit von gegnerischen Angriffen zu schützen. Im Vergleich zum original Metroid II wurden die Level nicht nur verschönert, sondern auch ein wenig ausgebaut, so dass man nicht nur ein aufgehübschtes Spiel vor sich hat, sondern auch etwas Neues entdecken wird.

Ein großer Kritikpunkt vieler Spieler ist die Amiibo-Kompatibilität. Während die beiden Amiibo der Smash Bros.-Reihe sowie der neue Samus Amiibo zusätzliches Material wie Artworks, Concept Art und Musikstücke freischalten, bekommt man durch den neuen Metroid-Amiibo den Fusion-Mode, einen etwas schwierigeren Spielmodus des Games, freigeschaltet. Dieser Modus wird von vielen Fans als essentieller Content für das Hauptspiel angesehen und es sorgt für Unmut, dass der Fusion-Mode hinter einem Amiibo versteckt ist. Durch die in den letzten Monaten aufgekommene Knappheit einiger Amiibo sind leider teilweise die Preise bei Drittanbietern rasant in die Höhe geschossen. Auch für Vorbestellungen der neuen Metroid Amiibo musste gekämpft werden. Mir wurde im Gespräch zwar versichert, dass Nintendo immer wieder Amiibo nachproduzieren würde, aber eine Möglichkeit die Amiibo-Optionalen DLCs im e-shop kaufen zu können ist bisher von Nintendo nicht angedacht.

Skyrim, Fire Emblem Warriors und Mario & Luigi Superstar Saga + Browser’s Minions

Ein paar Minuten konnten wir auch in Skyrim investieren. Skyrim, der fünfte Teil der Elder Scrolls Spiele, kam 2011 für PS3, XBox 360 und PC raus. Seitdem wurde Skyrim nicht nur durch drei DLCs sondern auch durch eine polierte Neuauflage für neuere Konsolengenerationen erweitert. Auf der Nintendo Switch erwartet uns das damalige Hauptspiel (nicht die Neuauflage für PS4 etc.) mit sämtlichen DLCs. Dafür, dass Skyrim unendliche Stunden an Content bietet, läuft das Spiel auf der Switch überraschend flüssig. Der mobile Aspekt der Nintendo Switch macht Skyrim definitiv noch einmal zu einem lohnenswerten Spielekauf.

Auch Fire Emblem Warriors spielten wir kurz an. Die aktuelle Demo wirft uns gleich in eine Schlacht. Als Pegasus-Ritterin Hinoka werden wieder Gegnerhorden mit normalen und Specialangriffen verkloppt. Es müssen Festungen erobert, Bosse besiegt und die Verbündeten delegiert werden. Da Fire Emblem Warriors auf der Switch erscheint, vereint es sowohl den mobilen Aspekt, wie bei Hyrule Warriors Legends für den 3DS, als auch die hübsche Grafik und das flüssige Gameplay die bei Heimkonsolen üblich sind. Für Fans der Fire Emblem Reihe definitiv ein Hingucker, auch wenn es sich vom Gameplay wohl wenig von vorherigen Warriors-Spielen unterscheiden wird. Eine Special-Edition mit Soundtrack und Charakter-Karten wurde ebenfalls angekündigt. Mehr dazu erfahr ihr in unserem Beitrag zu den Ankündigungen auf der Gamescom. Nachfolgend könnt ihr im Video diverse spielbare Charaktere von Fire Emblem Warriors sehen:

Last but not Least haben wir uns noch Mario & Luigi Superstar Saga und Bowser’s Minions angesehen. Die 3DS-Neuauflage des GameBoy Advance Spiels bietet nicht nur die originale Deutsche Übersetzung mit dem (meiner Meinung nach) besten Humor der Mario & Luigi Serie, sondern auch eine grafische Aufpolierung. In Bowser’s Minions schlüpft man in die Rolle eines motivierten aber schusseligen Gumbas und führt eine kleine Armee von Gumbas an. Dabei stößt man immer wieder auf verschiedene Schergen mit denen sich der kleine Gumba nur zu gerne anlegt. Das Gameplay schien in den knapp 10 Minuten die wir uns dem Titel widmeten allerdings nicht überaus komplex. Gumba prügelt sich automatisch mit seinen Gegnern und die einzige Aufgabe als SpielerIn ist es am Ende des Kampfes im richtigen Moment A zu drücken. Hoffentlich wird das Gameplay im Laufe des Spiels noch ein wenig spannender…