Antagonist für PC erschienen

Antagonist ist ein Indie/RPG mit modernen Elementen, in welchem ihr einmal NICHT die Rolle des Helden übernehmt. Dies hat man schon so oft in ähnlichen Spielen getan, warum also nicht einmal der Bösewicht sein?

Es ist an der Zeit aufzuhören der Held zu sein, und lieber den Bösewicht zu spielen. In Antagonist könnt ihr dies tun. Ihr übernehmt die Rolle von D’vil, den dunklen Herscher und Anfänger bei Evil Productions, die erste Videogame Cutscene Production Company. Neben Ralph, dem Helden des Lichts, musst du die Verschwörung im Herzen der Firma aufdecken. Dabei mischen sich Visual-Novel-Komponente mit klassischer RPG-Mechanik.

Antagonist ist ab sofort auf Steam für 2,99€ erhältlich.