Assassin’s Creed Origins: neuer Lernmodus und exklusive Kopfhörer

Ubisoft kündigte heute „Die Entdeckungstour von Assassin’s Creed: Das alte Ägypten“, einen neuen Spielmodus für Assassin’s Creed Origins, sowie High-End-Kopfhörer von Focal an.

Die Entdeckungstour von Assassin’s Creed: Das alte Ägypten

In diesem speziellen Modus können die Spieler die interaktive 3D-Nachbildung des alten Ägyptens in Assassin’s Creed Origins vollständig erkunden und das ohne Zeitdruck, Kämpfe oder Spielbeschränkungen. Von Alexandria nach Memphis, vom Nildelta in die Sandwüste, vom Gizeh-Plateau ins Fayyum-Becken – die Spieler können in die reiche Geschichte des alten Ägyptens eintauchen wie noch nie zuvor. Die Entdeckungstour umfasst dutzende von Historikern und Ägyptologen begleitete Touren, jede mit einem eigenen Fokus auf die unterschiedlichen Aspekte der Ptolemäer-Zeit, wie die großen Pyramiden, die Mumifizierung oder das Leben von Kleopatra.

High-End-Kopfhörer von Focal

Die erste Kollektion von Assassin’s Creed Origins Listen Wireless-Kopfhörern wurde exklusiv für den Ubisoft Store in einer limitierten Stückzahl von 2.222 Einheiten entworfen. Ausgestattet mit Bluetooth® Wireless-Technologie bieten die Listen Wireless-Kopfhörer Assassin’s Creed-Fans ein außergewöhnliches Produkt mit französischem Kn ow-how und anspruchsvollem Design. Die Qualität der Focal-Kopfhörer wird den Spielern pro Ladung bis zu 20 Stunden hochwertigen Klang bieten, wenn sie in riesige Welt von Assassin’s Creed Origins eintauchen. Die Kopfhörer sind ebenfalls mit einem „Clear Voice Capture“-Doppel-Mikrofon-System ausgestattet, für eine noch bessere Sprachverständlichkeit in Unterhaltungen. Das Design feiert die bevorstehende Veröffentlichung des neuen Assassin’s Creed-Spiels.