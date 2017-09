Assassin’s Creed Origins – neuer Trailer stellt den Orden der Ältesten vor

Ubisoft veröffentlichte einen neuen Trailer zu Assassin’s Creed Origins. In dem Trailer wird neben neuen Spielinhalten der Orden der Ältesten enthüllt.

Der Orden der Ältesten ist eine Gruppe der mächtigsten Menschen in Ägypten, die ihre Kräfte vereinigten, um mit allen Mitteln die Macht zu ergreifen. Im Schatten und im Dienste des jungen und unerfahrenen Pharao Ptolemaios XIII agierend, ist diese Geheimgesellschaft für die Unterdrückung in ganz Ägypten verantwortlich. Diese politisch und gesellschaftlich mächtigen Figuren glauben, dass Frieden und Ordnung nur mit Kontrolle erreicht werden kann und sie sind bereit alles dafür zu tun, was notwendig ist. Sie töten nicht nur jeden, der sich ihnen in den Weg stellt, sie beeinflussen auch die größten Führer der Antike. Keiner ist vor dem Orden sicher.