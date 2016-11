Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey in Europa

Nachdem der Vorgänger Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book bei uns erfolgreich war, releasen Koei Tecmo nun auch Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey in Europa.

Dabei wird letztgenanntes direkt an die Story anschließen: der zweite Teil der Mysterious- Saga folgt dabei den Abenteuern der enthusiastischen Firis Mistlud und ihrer Schwester Liane Mistlud. Die Schwestern haben ihr komplettes Leben in der isolierten Stadt Ertona verbracht. Firis besitzt die einzigartige Gabe, Kristalle unter der Erde wahrzunehmen und lernt für ihr Alchemie-Examen. Eine schicksalshafte Begegnung bringt Firis schließlich dazu, erstmals ihre Heimatstadt zu verlassen. Auf ihrer Reise möchte sie nicht nur ihren Abschluss in Alchemie schaffen, sondern auch all die Mysterien entdecken, die das Leben zu bieten hat.

Bei der reise durch die Welt sollen Spieler dabei erstmals die Möglichkeit haben, sich für verschiedene Wege zu entscheiden. Ihr könnt euch entweder auf den Kampf, auf Charakter-Beziehungen oder natürlich die Alchemie konzentrieren und dabei auch zwischen den Pfaden wechseln.

Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey soll im Frühjahr 2017 für die PS4 und die PS Vita in Europa erscheinen.