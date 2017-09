Auf hoher See mit Fishing: Barents Sea @Gamescom 2017

Karriere mit dem eigenen Boot auf der Norwegischen See, diesen Traum könnt ihr in Fishing: Barents Sea wahr werden lassen. Mit vielzähligen Feature könnt ihr den Fischfang realisitscher denn je erleben.

Großvater hat euch sein treues Boot überlassen. Nun liegt es an euch in See zu stechen und die besten Fischfangzonen auf der Norwegischen See ausfindig zu machen. Verdient Geld, kauft Upgrades und baut die größte Fischfangindustrie auf!

Die Fische lassen sich aber nicht so einfach fangen. Jede Fischsorte benötigt unterschiedliche Ausrüstung auf dem Boot. Dabei dürft ihr euch nicht nur über eine tolle Optik dank der Unreal 4 Engine freuen, sondern auch über offiziell lizensierte Fischfangausrüstung von Scanmar.

Doch ihr dürft nicht nur einfach so losfischen, denn es gibt Fischfangquoten, um auch zu garantieren, dass nächstes Jahr der Fang groß genug ist. Auch das Wetter, welches realistisch und dynamisch auf 20 Jahren Datenanalyse basiert, kann euch gefährlich werden. Die Jahreszeit, Wassertemperatur und andere Gefahren müssen berücksichtigt werden.

An den Häfen rekrutiert ihr neue Crewmitglieder, repariert euer Schiff, kauft Upgrades, Vorräte und Köder oder nehmt einfach nur Missionen an. Habt ihr mal nicht genug Bargeld, könnt ihr ein Darlehen von der Bank aufnehmen. Ist alles erledigt, könnt ihr in der frei erfoschbaren Open World mit Sonar, Radar und GPS die Jagd auf den großen Fang beginnen.

Zu den weiteren Feature zählen:

Eine große Map, welche sich realistisch an die Landschaften und Gewässer Norwegens hält

Dynamischer Tag-, Nacht- und Mondzyklus

Jahreszeiten und Wetter beeinflussen das Gameplay

Sechs spielbare Boote

Semi-realistischer Fischfang, einfach zu lernen und schwer zu meistern

Fortgeschrittene K.I. der Fische, welche das Verhalten eurer Beute beeinflusst

Offiziell lizensiertes „Catch Control System“ von Scanmar und Schlepper von Hermes

Fishing: Barents Sea wird für den PC erscheinen.