Austrian Bowl 2018 Gewinnspiel – 1×2 Tickets sichern!

Nach einer spannenden Saison findet am 21. Juli 2018 das Finale der Austrian Football League – der Austrian Bowl XXXIV – statt. Die Swarco Raiders Tirol treffen in der NV-Arena in St. Pölten auf die Dacia Vienna Vikings, die das Finale letztes Jahr für sich entscheiden konnten. Am Ende des Artikels findet ihr das Gewinnspiel.

Wer wird Meister?

Noch bevor am 10. August 2018 Madden NFL 19 erscheint, haben Football-Fans die Möglichkeit ihrer Leidenschaft nachzukommen und das Finale der Austrian Football League (= AFL) live mitzuerleben. In St. Pölten treffen die Swarco Raiders Tirol auf die Dacia Vienna Vikings. Beide Teams konnten in der spannenden Saison jeweils acht Spiele für sich entscheiden und liegen somit an der Spitze der Tabelle. In der Austrian Football League kämpfen acht Teams, darunter sechs aus Österreich, eines aus Slowenien und eines aus der Slowakei, in 10 Runden um den Einzug in die Playoffs und den Sieg im Austrian Bowl XXXIV.

Der amerikanische Sport wird in unserem Land nicht nur immer beliebter sondern auch immer erfolgreicher. Pro Jahr verzeichnet die AFL rund 71.000 Zuschauer sowie ein stetiges Wachstum an Football- und Flag Football-Vereinen. Beim Flag Football geht es, im Vergleich zur normalen Variante, nicht ganz so brutal zur Sache: Spieler der Offense werden gestoppt, indem man ihnen eine kleine Flagge (Flag) aus ihrem Gürtel zieht. Wer Lust hat, den Sport selbst auszuprobieren, kann Teams in seiner Nähe einfach anschreiben oder nach regelmäßigen Tryouts ausschau halten. Interessierte finden auf football.at eine Übersicht aller Vereine. Nachwuchs-Spieler und Quereinsteiger sind herzlich willkommen.

Der Sommer wird international

Nachdem der Austrian Bowl XXXIV über die Bühne gegangen ist, bleibt den Spielern nicht viel Zeit zur Erholung. Von 29. Juli bis 4. August 2018 findet die Football Europameisterschaft in Vaanta bei Helsinki in Finnland statt. Das heimische Nationalteam geht dabei als Vize-Europameister und einer der Favoriten an den Start.

Im Flag Football sind sowohl die Damen- als auch Herren-Teams amtierende Europameister. Dass die österreichischen Damen nicht nur in Europa sondern weltweit Spitzenleistungen bringen können, haben sie nach dem vierten (2012), dritten (2014) und zweiten (2016) Platz bei den Flag Football-Weltmeisterschaften bereits bewiesen. Diese Erfolgsserie soll bei der WM, die von 9. bis 12. August in Panama stattfindet, fortgesetzt werden.

Tickets für den Austrian Bowl gewinnen

In Kooperation mit dem „American Football Bund Österreich“ (AFBÖ) dürfen wir 1 x 2 Tickets für den Austrian Bowl XXXIV am 21. Juli 2018 in der NV-Arena in St. Pölten verlosen. Dazu müsst ihr lediglich das untenstehende Formular ausfüllen und mit etwas Glück seid ihr dabei!

Das Gewinnspiel läuft bis Montag, 17. Juli 2018 12:00 Uhr (MESZ)