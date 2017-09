Bannermen – Das mittelalterliche RTS aus Schweden @Gamescom 2017

Pathos Interactive präsentiert mit Bannermen eine neue Herangehensweise an das RTS-Genre. Angesetzt im Mittelalter liegt es an euch, den Fürsten zurück an die Macht zu bringen.

Rache wird am besten kalt serviert, und in Bannermen wollt ihr sie eiskalt servieren. Gestürzt und und am Boden übernehmt ihr die Rolle eines Fürsten auf dem Weg zurück an die Spitze. Mit neuen Gameplayelementen und taktischen Kämpfen nutzt ihr euren Verstand in der Singleplayer-Kampagne oder in bis zu 4-gegen-4-Multiplayerkämpfen.

Die mittelalterliche Welt mit Fantasyelementen wurde von jahren des Krieges, Hungers und Naturkatastrophen verwüstet. Das Volk braucht einen starken Herrscher, welcher das Königreich wieder vereinen kann. Viele erheben Anspruch auf den Thron, doch am Ende kann nur ein Banner in der königlichen Hauptstadt stehen.

Dafür stehen euch verschiedene Einheiten zur Verfügung, welche ihr im Spielverlauf auch aufwerten könnt. Dafür müsst ihr aber eure Gebäude entsprechend aufwerten. Eure Gegner haben dieselben Einheiten, sodass es letztlich um euer taktisches Geschick geht, die richtigen Einheiten gemäß dem Schere-Stein-Papier-Prinzip in den Kampf zu schicken. Einen weiteren strategischen Vorteil könnt ihr durch den die richtige Manipulation des Wetters und der Umgebung gewinnen, sodass ihr Schnee, Regen, Wüste oder Grassflächen richtig nutzt. Die Maps und Missionen haben dabei unterschiedliche Größen und Spieldauer. Im Durschschnitt soll eine Mission 20 Minuten dauern.

Bannermen erscheint im zweiten Quartal 2018 für den PC und Mac