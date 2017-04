Batman: Arkham VR für HTC VIVE und Oculus Rift

Batman: Arkham VR erscheint erstmals für den PC. Dabei unterstützt das Spiel sowohl das HTC VIVE, als auch die Oculus Rift.

Am 25ten April ist es soweit und Batman: Arkham VR erscheint für das HTC VIVE und die Oculus Rift. Dabei hat sich das Virtual Reality Spiel bereits auf der PS4 bewiesen.

Batman: Arkham VR ist das erste Virtual-Reality-Erlebnis, das Spieler in das Universum des Dunklen Ritters eintauchen und sie in den Umhang von Batman schlüpfen lässt. PC-Spieler mit HTC-VIVE- und Oculus-Rift-Hardware haben nun die Möglichkeit, Gotham City durch die Augen des weltbesten Detektivs zu erleben und die spannenden Geheimnisse von Batman: Arkham zu erforschen. Spieler tauchen ein in eine Virtual-Reality-Welt, in der sie wie Batman denken und seine legendären Gadgets nutzen müssen, um eine Verschwörung aufzudecken, die das Leben seiner engsten Vertrauten bedroht.