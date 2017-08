Beat The Game kommt auf den PC

Das daliesque Musikspiel Beat The Game erscheint noch dieses Jahr auf dem PC! Macht Musik und klickt euch durch das 3D Adventure. Mehr Infos, Bilder und einen Trailer findet ihr im Artikel.

Nach einem Motorradunfall findet sich Mistik in einer traumähnlichen Welt wieder, in der er mit allerlei Gegenständen Musik macht, um den perfekten Track zu erstellen. Als Musikproduzent und mit seinem Treuen Rekorder im Gepäck sammelt ihr also alle Arten von Samples.

In der farbenfrohen Welt – inspiriert von den Surrealisten Dali und Ernst – macht ihr so mit weggeworfenen Drumsticks oder einem Stein und Metal verschiedene Töne. Mit eurem Sequenzer könnt ihr eure gesammelten Werke dann nach belieben verbinden, welche in jeder kombination auch gut klingen. Für den passenden Soundtrack sorgt Marc Houle.

“Beat The Game is about finding pleasure in music. With Mistik’s sequencer, anyone will be able to create their own unique club track within the game. The world and our characters hopefully show how transformative and fun making music can be. As our debut title, we’re so excited to finally share our own vision of the classic point and click game. We’ve built a beautiful 3D environment, characters of real personality and a dynamic, shifting soundtrack to accompany the action.”, so Cemre Ozkurt, Gründer von Worm Animation.

Den Trailer zum Spiel könnt ihr hier anschauen:

Beat The Game erscheint am 7. September für den PC, Mac und Linux.