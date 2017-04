Beholder – Großes DLC Paket kommt im Frühling

Die dystopische Welt von Beholder bekommt im Frühling neuen Content! Der DLC Blissful Sleep enthält die Vorgeschichte des brutalen Überwachungstaates, neue Charaktere, Aufgaben und Entscheidungen.



Alawar und Warm Lamp Games spendieren dem totalitären System in Beholder einen mächtigen DLC. In Blissful Sleep trefft ihr neue Figuren, alle mit ihrer persönlichen Hintergrundgeschichte und Anliegen an Hauswart Carl. Daneben erfahren wir auch, was vor der eigentlichen Story von Beholder passiert ist.

“After the successful launch of Beholder last year, we saw how involved people got into the narrative so we decided to start working on a DLC pack introducing the backstory of the original game. As a cog in a totalitarian machine players face an unrelenting dystopian reality: the laws are oppressive, people are under complete surveillance and privacy is non-existent. They must decide whether to keep ‘the machine’ running smoothly or to follow their gut and choose a more ethical course of action.”, so Evgeny Sister, Producer bei Alawar.

Die Entscheidungen werden mit dem DLC nicht leichter fallen. Ob ihr den brutalen Überwachungsstaat unterstützt oder aber den Menschen helft – und damit euch selbst und eure Familie in Gefahr bringt – liegt an euch. Was wir von Beholder halten, könnt ihr in unserer Review nachlesen.

Der DLC Blissful Sleep für Beholder erscheint im Frühling für den PC, Mac und Linux.