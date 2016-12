Berserk and the Band of the Hawk – Neuer Trailer Bilder und Spielmodi

Koei Tecmo präsentiert heute neue Details zu Berserk and the Band of the Hawk! Neue Nebenwaffen, Spielmodi, Bilder und auch ein neuer Trailer bereiten auf die kommende Finsternis vor. Alle Details findet hier.

Ab dem 24. Februar 2017 zieht der Black Swordsman auf der PS4 in die Schlacht. Um auf die blutigen Kämpfe einzustimmen stellt Koei Tecmo den neuen Endless-Eclipse–Spielmodus, sowie einige Details der Kampfmechaniken des Titels vor.

Im Endless-Eclipse-Spielmodus kämpft ihr inmitten zahlloser Gegner ums überleben. Die Gegner werden in diesem Modus immer stärker mit ebenso schwierigeren Missionen, doch erhaltet ihr dafür auch immer bessere Belohnungen für die Hauptgeschichte.

Um Guts das Überleben ein wenig zu erleichtern, stehen ihm eine Reihe von Nebenwaffen zur Verfügung. Sowohl ihm, als auch allen anderen Charakteren stehen Nebenwaffen mit einzigartigen Fähigkeiten und Effekten zur Verfügung. Die Nebenwaffen benötigen jedoch eine gewisse Abklingzeit, bevor sie wieder eingesetzt werden können.

Guts beispielsweise trägt neben seinem Schwert eine Armbrust und eine künstliche Armkanone, die Schnellfeuer oder explosive Angriffe über weite Entfernungen erlaubt.

Im neuen Gameplay-Video könnt ihr Schierke, eine von Guts Gefährten, in Aktion erleben:

Berserk and the Band of the Hawk erscheint am 24. Februar 2017 für die PS4, sowie als digitaler Download für die PS Vita und PC.