C64-Mini: ein zeitloser Klassiker feiert seine Rückkehr

Der offiziell lizenzierte Nachbau des meistverkauften Heimcomputers der 80er Jahre kehrt als THEC64 Mini zurück in die Händlerregale.

Entwickelt von Retro Games Ltd und im Vertrieb von Koch Media lässt sich der THEC64 Mini direkt mit modernen TV-Geräten verbinden. Nur halb so groß wie sein Vorbild und mit zwei USB Anschlüssen für Joysticks und Keyboard, bietet der THEC64 Mini klassisches Spielvergnügen in nur wenigen Handgriffen.

Die Liste der Entwickler liest sich dabei wie das Who is Who der 80er Jahre. Vertreten sind u.a.Epyx, Gremlin Graphics, Hewson und The Bitmap Brothers. Hits wie California Games, Speedball 2: Brutal Deluxe, Paradroidsowie Impossible Mission treiben C64-Fans garantiert die Freudentränen in die Augen.

Der Klassiker kehrt als THEC64 Mini am 29. März 2018 zurück in die Händlerregale.