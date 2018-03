Castle of Heart jetzt für Nintendo Switch

Ein neuer Herausforderer erscheint! Das inzwischen breit gesteckte Feld der Action-Platformer bekommt mit Castle of Heart noch einmal Zuwachs.

In Castle of Heart übernehmt ihr die Rolle eines zu Stein verfluchten Ritters, der seine Holde aus den Fängen eines bösen Zauberers befreien muss. Um euch durch dessen Schergen bis zu ihm vorzukämpfen soll euch eine breite Palette von Waffen und Zaubern zur Verfügung stehen. Der Clou ist, dass ihr durch den Steinfluch langsam zerfallt, außer ihr bleibt ständig in Bewegung und kämpft. Dadurch soll sich das Spiel schnell und actionreich spielen. Jeden Gegner müsst ihr mit einer bestimmten Taktik angehen und so euer gesamtes Waffenarsenal ausschöpfen können.

Insgesamt sollen euch die 20 Level in 4 verschiedenen Umgebungen ca. 7 Stunden beschäftigen. Am Ende jeder der 4 Welten wartet außerdem ein Bosskampf.

Wenn ihr euch das Spiel anschauen wollt, gibt es hier einen Trailer angehängt. Castle of Heart ist seit heute im Eshop der Nintendo Switch für 14,99€ zu haben.