Champ werden! – Europäische Pokémon-Internationalmeisterschaft

Einmal Champ im echten Leben werden. Das ist der Traum vieler Pokémon-Spieler. Wer sich seinen Wunsch wahrmachen möchte kann auch dieses Jahr wieder bei der europäischen Pokémon-Internationalmeisterschaft mitmachen.

Unter dem Motto „Play! Pokémon“gibt es jährlich eine große Meisterschaft in der sich Spieler in Pokémon-Kämpfen messen können. Neben den weltweiten Events gibt es auch die europäische Meisterschaft. Vom 9. bis zum 11. Dezember 2016 findet sie in ExCeL in London statt. Wer eine gültige Spieler ID hat und im Pokémon-Trainer-Club auf pokemon.de angemeldet ist, kann mitmachen. Informationen über die Teilnahme und Gebühren findet ihr auf der Homepage.

Bei der Meisterschaft in London wird zum ersten mal auf den neuen Editionen Pokémon Sonne und Pokémon Mond gespielt (hier geht es zu unserem Review ). Zusätzlich kann das weltgrößte Pokémon-Sammelkarten-Mosaik erstmalig angeschaut werden. Wer das Turnier von zuhause aus betrachten möchte, kann auf den beiden Twitch-Channeln von Pokémon ( twitch.tv/pokemontcg_eu und twitch.tv/pokemonvgc_eu ) zuschauen.

Die Eindrücke von der letzten Meisterschaft in San Francisco wurden in einem Video für euch zusammengestellt: