Chaos of Deponia: Rufus kehr auf der PS4 und Xbox One zurück

Chaos auf Deponia ist das zweite Abenteuer auf dem Schrottplaneten Deponia, welches am 06. Dezember 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erscheint.

In Chaos auf Deponia will Rufus Deponia verlassen, um Elysium, die legendäre fliegende Stadt, zu erreichen. Allerdings macht ein brennendes Sägeblatt diesen Plan zunichte. Rufus und Goal stecken dadurch auf Deponia fest. Nun ist es an Rufus, Goals durch das Missgeschick gespaltene Persönlichkeit wieder zu vereinen, nach Elysium zu reisen und Deponia vor dem sicheren Untergang zu retten.

Feautures:

Komplett überarbeitete Steuerung mit optimalen Einsatz der Funktionen des PlayStation 4- und Xbox One-Controllers

2D-Spielwelt in der Tradition von Douglas Adams, Terry Pratchett und Matt Groening

Detaillierte handgezeichnete Grafik in HD und Zeichentrick-Animationen im Comic-Stil

Erstklassige Sprachausgabe mit bekannten Synchronsprechern wie Monty Arnold aus Upps! Die Pannenshow!, Werner – Das muss Kesseln und Das kleine Arschloch

Soundtrack mit zahlreichen stimmungsvollen Tracks

Preisgekröntes Adventure: „Bestes deutsche Spiel 2015“ vom Deutschen Computerspielpreis

