Cities: Skylines – Der Städteplaner jetzt auch für die Xbox

Cities: Skylines ist zwar schon zwei Jahre alt, wird aber unter den Simulations-Liebhabern immer noch gefeiert. Nun hat Paradox Interactive das Spiel auch für die Xbox One heraus gebracht.

Dabei beinhaltet die Day One Edition nicht nur das Hauptspiel Cities: Skylines, sondern auch das Add-On After Dark, welches die Stadt in der Nacht zum Leben erweckt.

Der erste Eindruck der Xbox Version lässt aufhorchen, denn die Umsetzung ist gut gelungen. Mod-Support-Liebhaber werden auf der Konsole allerdings leider nicht glücklich, denn dieser ist leider nicht übernommen worden.