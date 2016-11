Conan Exiles demnächst im Early-Access verfügbar

Funcom hat für Conan Exiles einen Early-Access-Zugang für PC und Xbox One angekündigt. Ab dem 31. Januar 2017 können PC-Spieler den Vorabzugang nutzen, etwas später dürfen sich dann auch Xbox One-Spieler in die Schlacht stürzen, wenn im Frühjahr desselben Jahres die Xbox One-Vorschau für Conan Exiles erscheint.

Basierend auf Robert E. Howards Geschichten, müssen die Spieler in Conan Exiles in einer gefährlichen offenen Welt im Einzelspieler- oder Multiplayer-Modus überleben, Städte errichten und ihre Gegner bekämpfen. Anlässlich der Ankündigung hat Funcom einen neuen Trailer veröffentlicht, der das Spiel in Aktion zeigt. Dieses erste Video zu Conan Exiles seit fast sechs Monaten zeigt das Ergebnis der Arbeit, die die Entwickler seit Juni in die Grafik und das Gameplay des Spiels gesteckt haben. Der Trailer befindet sich im Anschluss an diesen Artikel.

„Das Open-World-Genre ist reif für Conan“, sagt Game Director Joel Bylos. „Wenn es eine Welt gibt, die deine Fähigkeiten und eure Stärke wirklich auf die Probe stellt, dann die brutale Welt von Conan dem Barbaren. Conan Exiles ist keine leere Welt, sondern eine Welt mit einer langen Geschichte, in der du die Geheimnisse uralter Kulturen nutzen musst, um deine eigene Zivilisation zu begründen.“

Conan Exiles ist ein Open-World-Survival-Spiel in der Welt von Conan dem Barbaren. Das Spiel kann im Multiplayer- oder lokalen Einzelspieler-Modus auf privaten und öffentlichen Servern gespielt werden. In der Welt von Conan Exiles reicht es nicht, Wasser und Nahrung zu finden, um zu überleben. Zu Beginn an muss der Spieler langsam einen Clan aufbauen und kann diesen dann immer weiter entwickeln und sogar ganze Städte errichten. Gleichzeitig streifen Plünderer umher und versuchen, den Clan anzugreifen.