Couch-Coop: Graahl – Of Feather and Grit @GC17

Und dann geht es ins Spiel: Ihr Besucht in jedem Spielzug eine neue Himmelsinsel auf der ihr verschiedene Orte vorfindet. Jeder Spieler hat zu Beginn zwei Spielzüge zur Verfügung. Ich entschied mich Gordo zunächst in den Wald zu schicken um dort ein wenig Geld zu verdienen. Außerdem konnte ich mit Hilfe meines Fernglases genaueres zu einer weiteren Ortschaft erfahren. Nachdem mein Mitspieler seine Aktionen geplant hatte, ging es in die nächste Phase: Die Narrative. Dort werden die geplanten Aktionen ausgeführt. Gordo fand sich also im Wald wieder und ich durfte mich entscheiden, ob ich Fallen stellen möchte oder lieber warte bis ein Tier über meinen Weg läuft. Ich entschied mich für ersteres. Leider habe ich nichts gefangen. Da Gordos Intelligenzpunkte nicht besonders hoch sind, waren seine Fallen eher schlecht. Ich hätte lieber auf ein Tier warten sollen. Ihr müsst euch bei euren Entscheidungen also ein wenig in euren Charakter hineinversetzen um erfolgreich zu sein.

Glücklicherweise kann man die drei Werte Intelligenz, Glück und Stärke durch Besuche in verschiedenen Orten steigern. Man sollte aber auch auf die Moral der Charaktere und das nötige Kleingeld achten. Im Verlauf des Spiels könnt ihr auch neue Gefährten dazugewinnen und euch einen zusätzlichen Spielzug sichern. Auf manchen Inseln findet ihr Observatorien. Diese solltet ihr besuchen um ein neues Kartenstück für die Karte zur unerforschten Himmelsinsel zu bekommen. So einfach bekommt ihr die Kartenstücke aber nicht, denn ihr müsst bestimmte Werte haben, um erfolgreich zu sein. Glücklicherweise kann man sich auch zusammentun. Das erste Observatorium im Spiel benötigte sieben Intelligenzpunkte. Jeder Spieler alleine hätte definitiv keine Chance an das Kartenstück zu kommen, aber Gordo und Book gemeinsam schaffen es auf die sieben Punkte. Derjenige, der sich zuerst ins Observatorium setzt bekommt einen Bonus. Man kann sich aber natürlich auch einfach entscheiden den anderen hängen zu lassen und einen anderen Ort besuchen.

Ein Spiel ist für 30 bis 60 Minuten angesetzt. Dadurch, dass die einzelnen Inseln prozedural zusammengesetzt werden, kann man das Spiel immer und immer wieder spielen. Die Charaktere und Grafiken wurden vom französischen Künstler Hutt angefertigt und erinnern vom Stil her an die Artworks zu The Legend of Zelda – The Wind Waker. Aktuell befindet sich Graahl – Of Feather and Grit noch in der Alpha-Phase. In etwa einem Jahr soll es dann aber für den PC und die Nintendo Switch erscheinen. Of Feather and Grit soll aber nicht das einzige Spiel der Graahl-Serie bleiben. SwingSwingSubmarine haben bereits einen weiteren Teil geplant. Graahl – The Great Answer soll eher in Richtung RPG gehen. Dafür sucht das Studio derzeit aber noch Finanzierungsmöglichkeiten.