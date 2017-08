Couch-Coop: Hacktag @GC17

Was macht mehr spaß als gemeinsam auf der Couch zu sitzen und zu zocken? Und weil wir große Fans von Couch-Coop sind, haben wir uns auf der diesjährigen Gamescom mit dem Publisher IndieGarden getroffen und uns drei Games angeschaut: Das asymmetrische Spionage-Game Hacktag, das irrwitzige Epic Loon und das virtuelle Brettspiel Graahl. In diesem Beitrag schauen wir uns Hacktag einmal genauer an.

In Hacktag schlüpft ihr ihn die Rollen eines Feld-Agenten und eines Hackers und macht jagt auf Daten. Neben den vielen Anpassungsmöglichkeiten des Aussehens eures Charakters sind aber vorallem die Missionen interessant: Ihr müsst gemeinsam Codes finden, Daten stehlen oder Informationen fälschen. Dabei sind die Ziele der Missionen sehr vielfältig. Oft brecht ihr in großen Medien-Agenturen oder Konzernen ein, dabei dürft ihr euch natürlich nicht erwischen lassen.

Hacktag ist generell auf zwei Spieler ausgelegt. Jenachdem ob man den Agenten oder den Hacker spielt, sieht man eine leicht veränderte Welt. der Agent agiert in der normalen Welt und muss sich vor Sicherheitspersonals oder Kameras in acht nehmen. Als Hacker bewegt man sich durch ein Metaverse und sollte sich tunlichst vor der sehr aktiven Firewall fernhalten. Beide können Informationen von Computern stehlen oder Türen öffnen. Besonders für den Datenklau gibt es am Ende des Levels ein paar Extrapunkte. Trotzdem muss man sich gegenseitig unterstützen. Der Hacker muss Kameras deaktivieren, damit sich der Agent unbemerkt in Räumen bewegen kann und als Agent kann man Server verstellen um die Firewall dorthin zu locken. Oft müssen auch beide Gemeinsam Geräte oder Türen entschärfen und dafür diverse Minigames bestehen, in denen viel Kommunikation der beiden Spieler verlangt wird.

Wird man einmal vom Sicherheitspersonal oder der Firewall erwischt, sollte man seinen Partner möglichst schnell aus dem Gefängnis befreien. Sonst heißt es Game Over. Die Mission die wir auf der Gamescom angespielt haben, hatte natürlich den Datenklau zum Ziel. Dafür mussten wir aber erst einmal herausfinden, wie der Passcode ist. Je mehr Computer wir im Bürogebäude hacken, desto eher finden wir den Code heraus. Man bekommt zwar individuell Punkte für das Hacken von Computern, sollte man aber bereits seinen Code herausgefunden haben, macht es Sinn die restlichen Computer seinem Partner zu überlassen. Denn nur wenn beide am Ende den richtigen Code eingeben ist die Mission auch gewonnen.

Hacktag wird von dem französischen Entwicklerteam piece of cake studios entwickelt und ist für ein bis zwei Spieler ausgelegt und ist im Lokalen- oder Online-Modus spielbar. Im Oktober soll es für den PC und später auch für Konsolen herauskommen.