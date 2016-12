Crowdfunding für MMO Crowfall erfolgreich

Da freut sich das Entwicklerstudio ArtCraft Entertainment: Ihre Crowdfunding Kampagne für ihr MMO Crowfall hat das Minimalziel überschritten.

Das Entwicklerteam besteht aus alten MMO-Programmierer-Hasen, welche schon bei Ultima Online, Shadowbane und Star Wars: Galaxies & Star Wars: The Old Republic mitgearbeitet haben. Mit mehr als 33 000 Backers haben Sie zusammen über 3 Millionen USD für die Entwicklung zusammen bekommen. Dazu kommen eine zweite Crowdfunding Kampagne, Investoren und Unterstützung durch Travian Games. Zusammen bringt das über $10 Millionen für die Finanzierung des MMOs zusammen.

„Unsere Community treibt unser Momentum an”, sagt ACE CEO und Creative Director J. Todd Coleman. “MMO Fans hungern nach Innovation und man sieht es im Crowdfunding: zuerst mit Spielern als Unterstützer und jetzt mit Spielern als Investoren.”

Die offizielle Beschreibung zu Crowfall:

Crowfall ist ein MMORPG, das auf Zusammenarbeit und Wettkampf zwischen Spielern in langfristigen aber endlichen Konflikten, sogenannten Kampagnen, basiert. Es ist das erste MMO, in dem Spieler entscheidend und im großen Umfang gewinnen können. Crowfall wird riesige Kampagnenwelten mit eigenen Siegbedingungen beinhalten, die es Spielern erlauben, Königreiche zu formen und an die Macht zu kommen, indem sie Rollenspiel und Strategien in einem tödlichen Massively Multiplayer Wettkampf um den Thron verknüpfen.

In wie weit sich dieses Projekt am Ende wirklich lohnt, werden wir zwar erst nach Release sehen, aber die hohe Geldmenge, die Erfahrung der Entwickler und das Interesse der Backer halten die Messlatte weit oben.