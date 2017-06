Culdcept Revolt – Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht

Der neue Culdcept Revolt – What’s In The Cards Trailer führt in die Gameplay-Mechaniken ein und zeigt, wie man in einem Match den Sieg erringt. Alle Infos und den Trailer gibt es hier.

NIS America veröffentlicht einen neuen Trailer zu Culdcept Revolt und enthüllt erste Details zum Gameplay und wie man den Sieg erringt.

Beginn eines Matches

Jedes match findet auf einer von dutzenden Maps statt. Je nachdem auf welcher Map ihr spielt, muss eure Strategie angepasst werden. Das Ziel ist es, genug Total Magic zu sammeln und danach eines der Tore auf der map zu erreichen. So gewinnt ihr die Partie.

Beginn des Zuges

Am Beginn jedes Zuges, erhaltet ihr eine kleine Menge an Magie und zieht eine Karte aus eurem buch. Wenn ihr eure Karten ausspielt, kostet dies Magie, geht also sparsam und taktisch mit euren Ressourcen um!

Spells & Secret Arts:

Nachdem ihr eine Karte gezogen habt, könnt ihr eine Zauberkarte aus eurer Hand ausspielen oder die Secret Art einer eurer Kreaturen aktivieren. Diese haben verschiedene Effekte, zum Beispiel andere Kreaturen Schaden zufügen oder die Geschwindigkeit eures Gegners manipulieren. Nachdem ein Zauber aktiviert wurde, wird er abgeworfen, Secret Arts können so lange verwendet werden, bis die Kreatur nicht erschöpft ist.

Movement Phase

Nun werden die Würfel gerollt und ihr bewegt euch auf der Map. Landet ihr auf einem unbesetzten Feld, könnt ihr eine Kreatur beschwören um es einzunehmen und eure total magic zu erhöhen. Gehört das Feld bereits jemanden, könnt ihr Tribut zahlen oder die Kreatur bekämpfen. Während der Kämpfe könnt ihr Item-karten verwenden, um euch zu verteidigen oder eure Kreatur zu stärken. Gewinnt ihr das Match, nehmt ihr das Feld ein.

Territory Bonuses:

Nehmt ihr mehrere Felder mit derselben Farbe ein und erhöht ihre Stufe, wird ihr Wert gesteigert. Haben eure Kreaturen und die Felder dieselbe Farbe, werden sie ebenfalls stärker. Sobald ihr genug Total Magic gesammelt habt, indem ihr eure Felder verbessert habt und genug Tribut eingenommen habt, beendet das Match indem ihr eines der Tore auf der Map erreicht.

Den ganzen Trailer könnt hier anschauen:

Culdcept Revolt erscheint am 1. September 2017 für den Nintendo 3D.