Cultist Simulator erscheint demnächst

Mit Cultist Simulator kommt ein etwas anderes Kartenspiel auf Stea, GOG, Humble und utch.io. Dabei geht es rund um verborgene Götter und Okkulten.

Am 31. Mai 2018 kommt das Kartenspiel der etwas anderen Art für PC, Mac und Linux heraus. Dabei haben sich die Entwickler stark an der Atmosphäre des Autorens P. H. Lovecraft orientiert. Ein Gemisch aus Okkulten, Geheimnissen und verborgene Göttern vereinigt sich mit der bekannten, dichten Sprache, welche Fans von Kennedys früheren Spielen bereits in ihren Bann gezogen haben.

Fortschritt im Spiel wird durch das Platzieren einer ständig wachsenden Sammlung von Karten – die häufig fragwürdige Handlungen und mysteriöse Gegenstände repräsentieren – auf Aktionsplätzen, die mit Träumen, Untersuchungen, Unterhaltungen und vielem mehr verbunden sind, erreicht. Anhänger werden manipuliert und die Obrigkeit auf Armes Länge gehalten, bis den Spielercharakter schließlich der unausweichliche Tod ereilt. Bestimmt jedoch wird der Verlauf jedes einzelnen Durchlaufs durch jene Recherchen und Ressourcen, die der Spieler aus dem letzten Leben ins nächste übernimmt. Dabei gibt es viele mögliche Enden von „gut“ bis „ganz furchtbar schlecht“.