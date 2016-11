Dawn of War 3 – Infos zu den Einheiten

Sega und Relic Entertainment rüsten sich für den Release von Warhammer 40,000: Dawn of War III. Passend dazu werden neue und wiederkehrende Einheiten bekanntgegeben, die Fans im Spiel befehligen können.

Wraithlords werden von geisterhaften Seelen des leblosen Eldar gesteuert die in Seelensteinen begraben wurden. Im Gegensatz zu den kleineren Wraithblades sind Wraithlords wesentlich größer und lassen sich nur von den legendärsten Helden Eldars steuern. Ein Kleingeist wäre nie in der Lage diese kolossalen Wraithbone-Konstrukte zu befehligen.

Auch wenn die Konstrukte nicht selten sind, fehlt es jedoch an fähigen Seelen diese zu befehligen. Und auch wenn die Gefahr besteht, die eigene Seele im Kampf zu verlieren, bieten sie den Helden der Eldar die Möglichkeit, ihr eigenes Vermächtnis auch über den Tod hinaus zu schmieden.

Die Wraithlords können eine starke Front bieten und gegnerische Truppen schnell angreifen. Mittels dem „Glaive Charge“ können Spieler durch taktisch platzierte Gegner fegen wie keine andere Einheit. Im Nahkampf kann der Wraithlord fatale Angriffe ausüben, die zu kritischen Treffern führen.

Fähigkeiten :

– Glaive Charge

Der Wraithlord prescht nach vorne und stößt sämtliche Gegner in seinem Weg von sich. Am Ende des Glaive Charge verursacht er weiteren Schaden und stößt alle gegnerischen Einheiten durch eine Wischbewegung von sich weg.

– Ethereal Wall

Die Ethereal Wall blockt temporär gegnerische Angriffe. Gegnerische Einheiten, die durch die Wand hindurch schreiten, werden für eine Zeit von der Wirkung beeinflusst.

Wraithlords sind allerdings nicht die einzige gigantische Einheit in Dawn of War 3. Für die Spacemarines wird es Imperiale Ritter geben und für die Orks die Gorkanauts. Dawn of War 3 wird zum Release die Space Marines der Blood Ravens, die Eldar und die Orks als spielbare Völker beinhalten. Außerdem kehrt der neueste Dawn of War Titel wieder zu den alten Wurzeln der Serie zurück und führt den Basisbau wieder ein.

In Dawn of War 3 geht es um eine zerstörerische Waffe, die auf dem Planeten Acheron entdeckt wurde. Aufgrund dieser Entdeckung versammeln sich die Spacemarines, die Eldar und die Orks auf Acheron und kämpfen um diese Waffe.

Dawn of War 3 wird aller Voraussicht nach für PC 2017 erscheinen.