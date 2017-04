Debüt-Trailer zu Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

Telltale Games hat den ersten Trailer zu „Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series“ veröffentlicht, welches am 18. April erscheinen wird.

„Guardians of the Galaxy: The Telltale Series“ beinhaltet eine neue Story mit den wohl unscheinbarsten Helden des Universums- Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot. Inmitten einer Schlacht entdecken die Wächter der Galaxie ein Artefakt von unvorstellbarer Macht. Jeder von ihnen hat einen persönlichen Grund, dieses Relikt in seine eigenen Hände zu kriegen – ebenso wie ein neuer, skrupelloser Feind, der alles daran setzen wird, das Artefakt an sich zu reißen.

Die erste Episode des Spiels wird zum Preis von fünf Euro erhältlich sein, ab dem 5. Mai kann auch eine spezielle Season Pass Disc für 30 Euro erworben werden. Dieser enthält nicht nur die erste Episode „Tangled Up in Blue“, sondern gewährt auch Zugriff auf die künftigen vier Episoden, welche im Laufe des Jahres noch erscheinen. Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series erscheint am 18. April für PlayStation 4, Xbox One, PC und Mac sowie iOS- und Android-Geräte.