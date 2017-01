Der JRPG-Dezember auf dem 3DS – Shin Megami Tensei & 7th Dragon III

Am 2. Dezember wird der 3DS wieder mit neuem JRPG-Futter versorgt. Sowohl Shin Megami Tensei IV: Apocalypse als auch 7th Dragon III Code: VFD erscheinen an diesem Tag. Ein guter Grund um gleich mal einen Blick auf die neuen Trailer zu werfen.

Shin Megami Tensei IV: Apocalypse wird neues Licht auf die Ereignisse des originalen Shin Megami werfen, denn die Story von Apocalypse hängt mit ihr zusammen. Das zerstörte Tokyo, welches von Menschen und Dämonen bevölkert wird, ist auch das Zuhause unseres Protagonisten. Nach einer Nahtod-Erfahrung schuldet er einem niederen Gott sein Leben und dient diesem als Entschädigung. Im Verlauf der Geschichte schließt sich dieser einsame Jäger mit weiteren Jägern und sie erkunden gemeinsam die Ruinen Tokyos.

In Apocalypse sind über 450 Dämonen vorhanden. Sie können nicht nur bekämpft und rekrutiert werden, sondern es ist auch eine Fusion der Dämonen möglich. Dabei können sogar mehrere Dämonen in eine Fusion aufgenommen werden. Shin Megami Tensei IV: Apocalypse erscheint am 2. Dezember in englischer Sprachausgabe mit englischem Text. Wahlweise als Download oder Retail-Version.

Ein weiteres JRPG ist 7th Dragon III Code: VFD. Im Jahr 2100 haben Drachen die Erde übernommen. Um die Herrschaft der Drachen zu stoppen, verbünden sich die Hauptcharaktere mit der Videospiel-Firma Noden Enterprises. Sie ermöglicht ihnen ein mächtiges Mittel: Zeitreise. In Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit müssen die Helden einen Weg finden, die Drachen zu stoppen.

Neben den Dungeons, die in jeder Epoche auf die Spieler wartet, gibt es auch insgesamt 8 verschiedene Klassen. Das Drachenjäger-Team besteht aus 9 Mitgliedern, wobei insgesamt 3 Mitglieder im Kampf eingesetzt werden können. Zusätzlich können auch Charakterfähigkeiten ausgebaut werden. Nebenbei enthält 7th Dragon III auch noch einen verhältnismäßig großen Charakter-Editor und Ausbaumöglichkeiten für das Hauptquartier von Noden Enterprises. Auch 7th Dragon III Code: VFD erscheint am 2. Dezember. Wer die Retail-Version erwirbt, bekommt ein 28-seitiges Artbook dazu. Das Spiel erscheint mit japanischer Sprachausgabe und englischen Untertiteln.