Detached – Schwerelose Action für VR-Veteranen

Das aus Polen gute Games kommen wissen wir bereits seit dem Boom der Witcher-Serie. Kein Wunder, dass mit Detached ein weiteres hochwertig produziertes Spiel aus Polen kommt. Der Virtual Reality Titel lässt euch dabei in die Rolle eines Astronauten schlüpfen. Aber seid gewarnt: Das Spiel ist nichts für schwache Mägen.

In Detached geht es ins Weltall. Ihr schlüpft in euren Raumanzug und seid in der Schwerelosigkeit gefangen. Dank des Anzugs könnt ihr euch aber problemlos im All fortbewegen. Zumindest wenn ihr die nötige Durchhaltefähigkeit habt. Mit Hilfe des linken Controllers könnt ihr den Antrieb in Gang setzen und bremsen. Der rechte Controller ist dafür gedacht, eine Drehbewegung einzuleiten und somit in jede erdenklich mögliche Richtung zu steuern. Dass hier natürlich ein starker Magen von Nöten ist, dürfte jedem VR-Spieler klar sein. Durch die Asynchronizität der visuellen Wahrnehmung (also das was ihr seht) und der Wahrnehmung eures Körpers im Raum kann es leicht zu einem Schwindelgefühl kommen. Die in Detached gewählte Steuerungsmethode funktioniert also nur gut, wenn ihr entweder sehr standhaft gegen Motion Sickness seid oder die Möglichkeit habt, euch im Raum zu bewegen. Ich bin relativ anfällig für Motion Sickness und hatte anfänglich meine Probleme mit Detached. Zum Glück hatte ich einen Drehsessel mit dem ich mich bei den Drehungen im Spiel auch selbst ein wenig mitdrehen konnte. So wurde zumindest ein wenig der Motion Sickness vorgebeugt. Allerdings sind auch nur vorsichtige Bewegungen möglich, um nicht dem Schwindelgefühl zu unterliegen. Natürlich ist das im Spiel eher suboptimal, da besonders im Multiplayer schnelle Aktionen von euch verlangt werden. Die Wahl der Steuerungsmethode ist dennoch nachzuvollziehbar. Obwohl ihr in Detached wohl nicht an das tatsächliche Gefühl der Schwerelosigkeit herankommt, ist die Immersion natürlich höher, als wenn die besser verträgliche Teleportation als Steuerungsart verwendet werden würde. Wer Detached im vollen Umfang genießen möchte, sollte daher extrem Resistent gegen Motion Sickness sein!

Detached kommt mit einem Singleplayer- und einem Multiplayer-Modus daher. Im Sinleplayer befindet ihr euch in einem Universum wieder, dass durch die Gier der Menschen bereits vollkommen ausgebeutet wurde. Die zerrüttete Welt in der ihr lebt ist alles andere als friedlich. Ihr werdet auf einer verlassenen Kolonie zurückgelassen. Doch natürlich ist euch alles andere als zum Sterben zu mute. Stattdessen beginnt ihr die Kolonie zu erkunden und euch auf die Suche nach Treibstoff für euren Raumanzug und Luft zum Atmen zu machen. Dabei gibt es einige Rätsel zu lösen und Gegenstände zu finden, bevor ihr die verlassene Station hinter euch lassen könnt um die Kolonie im freien Weltraum zu erkunden. Man muss wirklich zugeben, dass Detached wunderschön aussieht. Die im Weltraum schwebenden Gesteinsformationen, die Sterne und was es sonst noch zu entdecken gibt sehen sehr beeindruckend aus. Auch die Musik ist aufwendig produziert. Komponist Mikołaj Stroiński (bekannt durch den Soundtrack von The Witcher 3 und The Vanishing of Ethan Carter) schrieb den Soundtrack von Detached, der von einem Orchester eingespielt wird.

Neben dem Single-Player steht vor allem der Multiplayer im Vordergrund. In Player-vs-Player Gefechten müsst ihr dabei all eure Geschicklichkeit zeigen und die Steuerung meistern, um zu gewinnen. Ihr seid mit Raktenwerfern ausgestattet, deren Abklingzeit ihr im Kampf berücksichtigen müsst. Außerdem steht euch ein Schild zur Verfügung, mit dem ihr temporär vor feindlichen Angriffen geschützt seid. Die PvP-Kämpfe dauern um die 15 Minuten und haben verschiedene Spielmodi wie etwa Capture the Flag oder Package Extraction. Auf der Gamescom lag der Fokus bei dem neu angekündigten Race-Modus. Hier müsst ihr im All einen Parcours so schnell wie möglich bestehen. Der Parcours besteht aus Ringen, die ihr durchfliegen müsst. Hierfür wurde die Fortbewegungsphysik noch einmal angepasst, so dass ihr euch jetzt durch die Rotation um die eigene Achse zu hohen Geschwindigkeiten antreiben könnt um so noch schneller durch die Ringe zu fliegen.

Das Release-Datum von Detached steht bisher noch aus. Es wird für den PC erscheinen und die VR-Geräte Oculus Rift, HTC Vive und OSVR unterstützen. Eine Umsetzung für Playstation VR steht derweil noch aus, wird aber in Betracht gezogen.