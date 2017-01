DEUS EX: MANKIND DIVIDED – kostenlose Updates und neuer DLC angekündigt

Square Enix gibt bekannt, dass DEUS EX: Breach sowie die DEUS EX: MANKIND DIVIDED – VR-Experience ab sofort kostenlos auf Steam erhältlich sind. Außerdem wird mit DEUS EX: MANKIND DIVIDED – Eine kriminelle Vergangenheit am 23. Februar 2017 die zweite Story-Erweiterung zum Rollenspiel-Hit erscheinen.

DEUS EX: Breach bietet Spielern eine neue Erfahrung im DEUS EX-Universum. Ursprünglich als Teil von DEUS EX: MANKIND DIVIDED veröffentlicht, ist Breach ein Spielmodus, der Arcade-Elemente mit Shooter-Gameplay kombiniert. Als Ripper ist es die Aufgabe des Spielers, ebenso geheime wie wertvolle Firmendaten zu stehlen.

Zusätzlich ist die DEUS EX: MANKIND DIVIDED – VR-Experience ab sofort kostenlos über Steam für alle Besitzer von Oculus Rift und HTC Vive erhältlich. Diese einzigartige Erfahrung bietet vier Level aus DEUS EX: MANKIND DIVIDED, erstmals präsentiert als Virtual-Reality-Umgebungen. Dank der Dawn Engine wirken Dubai, Golem City, Adam Jensens Appartement und Talos Ruckers Büro täuschend echt. Die VR Experience erlaubt es den Spielern außerdem, 3D-Modelle und die Hauptcharaktere des Spiels aus nächster Nähe zu betrachten.