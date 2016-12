Deutscher Entwicklerpreis: Daedalic räumt ab

Der deutsche Entwickler Preis wird jedes Jahr aufs Neue vergeben. In den 21 Kategorien versuchen natürlich alle zu gewinnen. Daedalic Entertainment räumte hierbei gleich neun Awards ab.

Darüber freut sich natürlich jeder aus dem Entwicklerstudio. „Wir sind begeistert über die neun Auszeichnungen, die wir mit unseren internen Entwicklerteams sowie unseren Partnern Mimimi Productions und Mandragora Games gewinnen konnten. Wir sind besonders stolz auf die Auszeichnung von Shadow Tactics in den Königsdisziplinen ‚Bestes Deutsches Spiel‘ und ‚Bestes Game Design‘ sowie von Silence in den artistischen Disziplinen ‚Beste Story‘, ‚Beste Grafik‘ und ‚Bester Sound‘“, so Carsten Fichtelmann, CEO und Gründer von Daedalic Entertainment.

Hier findet ihr eine Übersicht, über alle 21 Awards:

Bestes deutsches Spiel

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Mimimi Productions, Daedalic Entertainment)

Bestes Game Design

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Mimimi Productions, Daedalic Entertainment)

Bester Sound

Silence: The Whispered World 2 (Daedalic Entertainment)

Beste Story

Silence: The Whispered World 2 (Daedalic Entertainment)

Beste Grafik

Silence: The Whispered World 2 (Daedalic Entertainment)

Beste Technische Leistung

The Climb (Crytek)

Beste VR/AR Experience

The Climb (Crytek)

Innovationspreis

AirConsole (N-Dream)

Bestes PC/Konsolen-Spiel

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Mimimi Productions, Daedalic Entertainment)

Bestes Online Game

Portal Knights (keen games)

Bestes Mobile Game

Skyhill (Mandragora, Daedalic Entertainment)

Bestes Indie Game

The Lion’s Song (Mi’pu’mi Games)

Bester Publisher

Tivola Publishing

Bestes Studio

Mimimi Productions

Sonderpreis für soziales Engagement

Engagement im Rahmen der German Dev Days und für die Familie des verstorbenen Frank Fitzner (Stefan Marcinek)

Hall of Fame

Ingo Horn

Beste PR-Einzelaktion

Safety First! (JCO, Headup Games)

Beste Marketing-Kampagne

Deponia Doomsday Tour (Daedalic Entertainment)

Händler des Jahres

Media Markt

Der Deutsche Entwicklerpreis ist die wichtigste Auszeichnung für herausragende Leistungen bei der Entwicklung von Videospielen aus deutschsprachigen Ländern. Der beliebte Award wurde in diesem Jahr in insgesamt 21 Kategorien vergeben.