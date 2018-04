Die for Valhalla! erscheint im Mai für alle Plattformen

Die Entwickler von „Die for Valhalla!“ gaben in einer Pressemitteilung bekannt, dass das Action-Rollenspiel kurz vor seiner Veröffentlichung steht. Welches Spiel hinter diesem Namen steckt, erfahrt ihr direkt bei uns!

„Die for Valhalla!“ ist ein Action-Rollenspiel, in dem ihr eure Feinde zerhackt, zerschlitzt und zerschmettert. Nehmt Helden, Monster und andere Dinge in Besitz und kontrolliert diese, um den Wikingern dabei zu helfen, euer Reich zu bewahren. Ihr spielt eine Walküre – abgeleitet vom altnordischen „valkyrja“ –, eine „Erwählerin der Gefallenen“. Ihr brecht auf eine Quest auf, welche euch durch seltsame Lande führt, in denen die Sagenwelt der Nordmänner mit dem Mythos Lovecrafts aufeinandertreffen. Klingt das etwas komisch?Ja, weil es das auch sein soll!

Ihr könnt „Die for Valhalla!“ entweder alleine oder mit euren Freunden bei euch zuhause spielen. Des Weiteren gibt es zwei Möglichkeiten um die Geschichte zu genießen- „Beat ‘Em Up“ und „Rogue-lite“. Bei „Beat ‘Em Up“ wird prozedural eine größere Welt generiert, die es auf entspannterer Schwierigkeitskurve zu erkunden gilt. Im „Rogue-lite“-Modus hingegen wird eine kleinere Welt mit steilerer Schwierigkeitskurve und Permatod generiert.

„Die for Valhalla!“ erscheint am 29. Mai für alle gängigen Plattformen und kann ab sofort vorbestellt werden.