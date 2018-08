Die Kingdom Hearts Orchestra Tour kommt zu uns!

Im Januar 2019 kommt Kingdom Hearts 3 endlich auf die Heimkonsolen. Mittlerweile schaut der Genremix aus Dinsey- und Final Fantasy-Charakteren auf eine 16-jährige Geschichte zurück. Kein Wunder also, dass wir im Herbst mit der Kindom Hearts Orchestra Tour beglückt werden!

Das klassische Orchester wird nicht nur durch die USA touren, sondern auch München und Milan in Europa besuchen. Das Konzert wird nicht nur in voller instrumentaler Besetzung spielen, sondern wird von einem Chor unterstützt. Insgesamt werden über 100 Musiker die bekannten und beliebten Klänge von Kingdom Hearts für uns spielen. Darüber hinaus wird eine Videoleinwand einprägsame Momente aus 16 Jahren Kingdom Hearts zeigen. Die beiden Shows in München und Milan (sowie Honululu und Seoul) werden mit Komponistin Yoko Shimomura persönlich besucht. Wer ein VIP-Ticket hat, darf im Anschluss ein Meet-and-Greet mit persönlich aufgenommenen und unterschriebenen Foto mit ihr machen! Tickets für München sind noch vorhanden. Milan ist leider schon ausverkauft.

Folgende Songs werden euch erwarten:

Destati

Hikari – KINGDOM Orchestra Instrumental Version

Vector to the Heavens

Passion – KINGDOM Orchestra Instrumental Version

Neu: Traverse Town

Neu: KINGDOM HEARTS III – TOY STORY Medley

Neu: Dearly Beloved – KHχ Back Cover Version

Hier die Tourdaten: